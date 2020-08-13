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快訊／第二次臨時會不開了！　柯建銘：我們9月再見吧

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▲民進黨團總召柯建銘前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立法院預計於8月底召開二次臨時會，審查紓困預算3.0，不過民進黨立院黨團總召柯建銘13日提及，國民黨團反對第二次臨時會，因此不能排除朝野協商一個月的冷凍期，即使開臨時會也將拖到9月以後的第二會期，「立法院的同仁們，我們9月再見吧！」

柯建銘13日於臉書發表「從二次臨時會談朝野互動」一文，提及行政院長蘇貞昌7月23日在行政院會裁示，籌編2100億元的「紓困3.0」特別預算，挽救製造業、觀光運輸業與衰退產業，會後送請立法院審議；當天他曾坦言第二次臨時會在所難免，也和在野黨溝通，應該是8月15日高雄市長補選後召開，但有「須朝野有共識」前提，比照前2次紓困預算審查「排除朝野協商期一個月」，如此第二次臨時會應可在8月底前完成紓困3.0特別預算審查。

不過，柯建銘提到，國民黨團總召林為洲11日晚上於臉書發文，反對沒有急迫性的第二次臨時會，而他也於12日上午致電林為洲溝通，答案很清楚「反對」，如此一來不能排除朝野協商一個月的冷凍期，即使開臨時會也將拖至9月以後的第二會期，面對如此僵局，民進黨團須重新思考，如何應對如此之變局？

柯建銘說，持平而論，在野黨挑戰執政黨乃天經地義，開與不開可以各自表述、各執一詞、各自負責，「強開」就一路表決照程序處理，從談話會、院會、行政院長備詢、強行付委、委員會審查、強出委員會、一路開戰下去，留待一個月後之院會表決，各自出招，衝突不斷，一個紓困美意，卻成朝野惡鬥之標的，最後通過的時間卻也差不多，在沒共識不斷衝突下，有時欲速反而更慢。

柯建銘表示，黨團五長鄭運鵬、鍾佳濱、郭國文、何志偉為此也開會2天，彼此交換意見，不做戰術的討論，這是最簡單的處理方式，照議事規則一路戰下去即可，但聚焦在進與退之得失，朝野要繼續升高衝突？亂是更好嗎？是否迷失something？信任的邊際如何面對？難道未來的幾年都要如此衝突、對立？這是我們要的國家？國會？在思維的辯證下，是到了必須冷靜的時刻。

柯建銘指出，大家都知道8月15日高雄補選後，國民黨勢必面對預期性的挫敗、探底，國民黨主席江啟臣的領導將面對新的挑戰與檢討，如何變化值得觀察，反向鷹派會更抬頭，馬上開一個沒有共識的臨時會，勢必製造更大的衝突。

柯建銘認為，國民黨內部矛盾更外部化，硝煙四起、胡亂出招，從監委同意權之亂可看出軌跡，再將國民黨拉引到如此戰場，國民黨絕討不到任何便宜，往下探底，繼續弱化，朝越大野越小，這就是他常說的「民主國家，沒有一個正常、有力的在野黨，彼此互相制衡，是國家失衡，非國家之幸。」

柯建銘說，相對的讓民進黨獨大，亦非民進黨之福，「易忘初衷」福禍總是相伴，朝野易走入系統性的盲點，趁高雄選後，讓朝野冷靜片刻也是應該的，所以臨時會戰場即開是有思辯的餘地。

柯建銘提到，作為一個立法院最資深的國會議員，從1993年起有幸見證整個台灣民主轉型，政權更迭、和平移轉、朝野以和解、對話代替對抗、對立，理性成熟的國會文化，一直可望不可得，卻一直落入朝野惡鬥，對立輪迴，加上網軍興起，暗黑科技化，民粹當道，假道德包裝，操作網軍，抹黑風行盛起，本屆民進黨繼續完全執政，國民黨只有戰術無戰略，只有惡罵無論述，民進黨易落入強勢的迷思，國家要如此對立下去嗎？

柯建銘表示，「國會新文化」無法建立，讓國會的信任度下降，讓人民厭惡政治，「走舊的路，到不了新的地方。」慢、停、止步，給彼此冷靜思考的空間，強者也須示弱，不管林為洲的制式化反對理由如何，民進黨也須思考執政黨的責任，「先倒退再走進未來，也許我們就會有一個共同的未來……」

最後，柯建銘表示，「立法院的同仁們，我們9月再見吧！期待一個新的國會文化。」

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