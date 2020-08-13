軍購案、疫苗、聯合軍演　吳斯懷：蔡英文應適時向美國說NO

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對國會立委收賄案，國民黨立委吳斯懷13日在臉書表示，日本、南韓政府面對貪腐醜聞，都在政治策略上做了調整，以化解民意不滿，因此他呼籲總統蔡英文應在軍購案、疫苗案等上適時向美國說NO，回歸第一任勝選時的心態，誠心與在野黨協商而不是整碗捧去，繼續鴨霸獨裁。

吳斯懷表示，集黨政大權於一身的蔡英文，雖然連續說出了「不要讓腐化劇本成真」、「升官發財請走別路」等語重心長的話。但貪腐雪球越滾越大，還扯出一堆案外案，中槍者都是非新潮流系的人，隨著2022、2024大選逼近，各派系爭權之戰已經開打。

吳斯懷指出，同樣受貪腐醜聞所困，日本和南韓政府都在政治策略上做了調整，以化解民意不滿，「蔡英文雖然火速請出李大維擔任府秘書長，企圖改善派系權鬥觀瞻；不同的是，民進黨的親美抗中路線仍絲毫未變」

吳斯懷呼籲蔡英文，利用這機會正好可以嘗試轉變，近期幾個重要案例，軍購案、聯合軍演案、疫苗案、自由貿易案，適時向美國說NO，或提出對台灣有利的要求，而不是照單全收。

另外，針對中央流行疫情指揮中心宣布自13日零時起，2至6歲陸籍子女可申請入境，父母得陪同一事，吳斯懷批評蔡英文「何必如此小鼻子小眼」，照顧台商的孩子回台需要連改9次新聞稿嗎？2000個孩子回台，有這麼困難嗎？

吳斯懷最後還說，「回歸第一任勝選時的心態，誠心與在野黨協商而不是整碗捧去，繼續鴨霸獨裁！台灣或許還有一點機會」。