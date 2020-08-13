刺探「總統就醫紀錄」滲透黨鞭辦公室　3名前國會助理涉收美金現鈔當共諜

▲前國會助理被告陳惟仁涉當共諜遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾任立委助理的陳惟仁、李易諴、林雍達，被化名「黃冠龍」的大陸國安人員吸收，從2014到2018年間在台發展組織，找駭客入協助蒐集總統蔡英文的健保就醫病歷，還試著要民進黨立委柯建銘的隨扈協助取得總統大選情資，雖都遭拒絕，仍成功吸收國民黨黨工，取得國共論壇內部機密。北檢13日依違反《國安法》發展組織既遂、未遂等罪起訴陳等3人。

陳惟仁曾是立法院中華民國與中南美洲各國國會議員聯誼會助理，也當作立委陳淑慧助理；林雍達曾先後擔任陳進丁、陳淑慧助理；李易諴則是記者出身，是雲林縣長張麗善擔任立委時期的助理；3人在政界、媒體都有相當人脈。

檢調獲報，陳、林在2012年間，就被大陸國安單位吸收，在台蒐集兩岸政策、法輪功情報、大選形勢等敏感情資，2014年間陳再找來有資金需求的李加入，分頭利用過去在立院工作時的人脈，伺機打探消息並發展組織。

▲共諜案被告李易諴。（資料照／記者劉昌松攝）

2015年間，大陸國安人員「黃冠龍」表明願意長期供養國民黨黨工，陳惟仁帶了另名張姓前國會助理赴陸面談，結果被張拒絕；隔年，國民黨國政會陳姓助理研究員卻被20萬元報酬吸引，多次幫忙蒐集國民黨內關於國共論壇的內部機密資料，提供給「黃冠龍」。

同樣在2016年間，李易諴找上過去的記者同行，希望取得內政部警政署有關法輪功等反共團體的活動情報；2017年間，陳惟仁和李易諴找上有電腦網路專才的朋友，要求對方協助入侵衛福部健保資料庫，取得蔡英文的健保就醫病歷；2018年初，2人再企圖吸收擔任柯建銘隨扈的警官，希望藉此取得民進黨總統選舉情資；但是3次吸收佈建行動都遭對方拒絕而失敗。

檢察官蕭永昌在2020年6月間，指揮調查局國安站搜索約談後，陳等人坦承犯行，並表示已經陸續在大陸收了「黃冠龍」數萬美元的現金當報酬，陳、李2人被聲押獲准，林男則因僅負責協助把相關活動紀錄製作成電腦檔案，獲得10萬元交保候傳。

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