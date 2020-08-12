影／吳怡農「小11歲嫩女友」超狂背景曝光　政大之花！批踢踢封她「超正公關」

圖、文／鏡週刊提供

民進黨智庫、新境界文教基金會副執行長吳怡農與小11歲的王姓女幕僚傳出過夜情。本刊調查，王姓「小農女」的外型、學經歷乃至專長，堪稱與吳怡農都十分匹配，不但友人大讚她「超正」，還有朋友要她「給別的妹紙一點活路」。

▲8月10日9:32，王姓小農女（圖）是朋友口中的氣質正妹，與吳怡農差了11歲，去年9月起加入吳競選團隊協助他打選戰。

本刊調查，小農女畢業於政大外交系，後取得英國倫敦大學國王學院公共政策與管理碩士學位，不僅英文流利，還會說法語及基礎德語，專長國安政策及政治傳播，與曾任職國安會並常發表相關評論的吳，興趣、背景可說不謀而合。

小農女大學畢業後，曾短暫任職奧美公關顧問公司助理專員（AAE），之後赴倫敦取得碩士學位，返台後進入立法院，擔任民進黨立委羅致政的國會助理約2年半，去年9月吳怡農獲徵召挑戰國民黨立委蔣萬安，掀起「雙帥對決」話題，她也進入吳的辦公室。

▲8月2日14:46，小農女（圖）在吳怡農住處待了10小時，離開時穿著深色細肩帶小可愛、頭戴鴨舌帽，與進入時相同。

吳怡農敗選後，競選團隊解散，吳發起壯闊台灣聯盟並創辦協會，只留下少數核心幕僚，小農女能夠繼續待在他身旁，擔任協會的研究員，不難看出吳對她的仰賴程度。

知情人士透露，小農女大學時代就曾在外交部、美國在台協會實習，外型亮眼的她，還曾被同學在PTT留言封為「超正公關」、「正妹」，連當時她手機遺失上網PO文，都有人留言大讚「原PO超正朝聖推」，甚至直呼她是政大綜合院館的「北棟棟花」；今年3月她更換臉書大頭貼，友人更紛紛留言「給別的妹紙一點活路」、「已戀愛」，人氣絲毫不比吳怡農遜色。

▲王姓「小農女」的外型、學經歷乃至專長，堪稱與吳怡農都十分匹配。（翻攝自臉書）

▲小農女大學時代就曾在外交部、美國在台協會實習，外型亮眼的她，還曾被同學在PTT留言封為「超正公關」。（翻攝自臉書）



▲小農女在倫敦留學時與友人合影。（翻攝自臉書）

對於擇偶條件，吳怡農曾在YouTube頻道「我不懂，你明白」透露，要有「一顆熱愛台灣民主自由的心」。對照小農女的臉書，她不但時常分享國際局勢、人權與性平議題；去年民進黨總統初選階段，她還發文力挺蔡英文說：「目前檯面上唯一一位讓我有信心能帶國家走在正確的道路上的領導人」、「我看不出任何不投給蔡英文的理由」。

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