快訊／滿18歲可自主結婚！行政院拍板修法　最快2023上路

▲行政院拍板通過，調降成年年齡，男女滿18歲就可結婚，不必經法定代理人同意。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳家祥／台北報導

行政院13日拍板通過民法部分條文修正草案，將成年年齡調降為18歲，並將男女訂婚與結婚年齡統一，訂婚為17歲，結婚則為18歲；未來轉送立法院審議、三讀後再經2年緩衝期，最快2023年上路。屆時男女滿18歲後，結婚不必再經法定代理人同意。

行政院會後透過新聞稿指出，院會通過的38項修正草案，主要涉及「調降民法成年年齡」，將成年年齡由20歲修正為18歲；以及「齊一男女結（訂）婚年齡」，修正男女訂婚年齡均為17歲（原規定女性訂婚年齡為15歲）、結婚年齡均為18歲（原規定女性結婚年齡為16歲），並增修相關配套規定，以利適用。

此外，為使人民之權利義務對等，現行法律以民法成年為年齡門檻之規定，於民法成年年齡調降為18歲後，「除另有特殊考量外，亦隨同修正，以期一致」。

至於調降民法成年年齡後，民眾原依照相關法令規定、行政處分、法院裁判、契約得享有至20歲或成年之權利或利益（如撫卹金、遺屬年金、補助款、救助款、夫妻離婚後所約定對未成年子女之扶養費等）於新法施行後，其於修正施行前已取得之既有權益，本次修正亦明文保障持續享有至20歲。

法務部表示，由於民法成年年齡調降，事涉民眾權益且相關法令數量眾多，至少需2年緩衝期，並配合曆年制，因此，民法修正案原則自立法院完成修法程序滿2年後之第一個元旦施行。目前暫定施行日期為2023年1月1日。至於需因應民法成年年齡調降進行修正之法規命令、行政規則及其他配套措施等，均請各主管機關配合立法院審議進度，及早預為因應與準備。

蘇貞昌在會中則指出，為順應國際潮流，強化青年權益保障，本次修法以民法成年年齡調降至18歲為主，一併修正相關法案，請各主管部會積極與立法院朝野黨團溝通協調，早日完成修法程序。