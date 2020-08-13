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深澳百人淨灘！石花凍、小卷米粉吃到爽　再享免費騎夜間深澳RailBike

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▲▼民眾為響應環保於深澳海灘進行淨灘活動。（圖／翻攝自新北市政府官網）

▲民眾為響應環保於深澳海灘進行淨灘活動。（圖／翻攝自新北市政府官網）

實習記者郭思妏／綜合報導

深澳有豐富多樣的生態環境與美麗的海岸風情，沿岸更以海景聞名，新北市深澳鐵道自行車將於9月19日在鐵道沿岸舉辦百人淨灘活動，號召民眾一起清潔海岸，並於8月15日採線上報名，限額100名，透過活動推廣海洋永續的概念，也增強民眾對土地的環境認同，一同維護這片深澳美麗的海景。

百人淨灘的活動預計於9月19日下午16時在鐵道沿岸海灘舉行，新北市深澳鐵道自行車呼籲民眾一同「深」體力行、「澳」援海洋，現場也邀請到海洋科技博物館專業的淨灘講師及志工進行解說，而本次的淨灘垃圾也會以ICC國際淨灘活動標準精簡之19項海洋廢棄物分類法進行分類及紀錄。

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深澳鐵道自行車營運公司也響應政府環境教育政策、向海致敬計畫，未來將每年定期舉辦淨灘活動，也會進行公益清潔，延續傳遞社會服務的精神。公司表示，希望透過實際行動落實環境保育，回饋在地資源，並推動海岸觀光的永續產業。

▲▼深澳海灘將於9月19日舉辦百人淨灘活動。（圖／翻攝自新北旅客粉絲專頁）

▲深澳將於9月19日舉辦百人淨灘活動。（圖／翻攝自新北旅客粉絲專頁）

本次活動採網路報名，於8月15日中午12時準點開放，限額100名人次，成功報名者需於三天內完成匯款，即正式錄取。淨灘活動報名費用為100元，包含清潔工具、保險、餐費，其中還有免費搭乘夜間深澳RailBike，凡是全程參與淨灘者可額外獲得當日限量夜間鐵道自行車搭乘單趟乙次。

主辦單位為響應環保理念及推動在地美食，現場有提供免費的石花凍及小卷米粉給參與者享用，在活動結束後，民眾還可獲得「深澳帆布包」、「深澳扇子」兩樣限定好禮。

淨灘活動可以讓民眾做出實際行動，並用自己的雙手去整理海洋，就如同整理自家環境一樣，透過活動去省思，一同保護珍貴的自然資源，維護美麗的自然景致。

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