新北4釣客出海夜釣！突遇「3公尺恐怖大浪」翻船…釀2失蹤　今早疑尋獲1遺體

▲新北市4名男子上周五（7日）搭船夜釣，不幸遇浪翻船，僅2人獲救，今早（10日）漁民發現其中一具遺體，海巡研判是其中一名失蹤者。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

新北市呂姓男子與哥哥、2名陳姓友人一行4人上周五（7日）深夜搭船於瑞芳台2線72.9公里處海域夜釣，孰料，卻突然遇上3公尺高大浪，當場將船打翻，唯獨呂男、一名陳姓友人幸運獲救，另外2男則下落不明；對此，經過3日後，今（10日）清晨5時許有漁民於八尺門外0.5海浬發現一具男性遺體，經海巡人員確認身分，研判遺體為呂男哥哥，目前已通知家屬前來指認。

據悉，這4名釣客7日深夜搭乘自製的玻璃纖維小船出海夜釣，怎料，正當船隻抵達深澳外海時，3公尺高的大浪竟突然來襲，導致船隻當場翻覆；其中，42歲的呂男與其中一名47歲陳姓友人緊抓小船幸運獲救，由正在附近捕魚的「海蛞蝓號」漁船救起，並通報海巡隊，而呂的哥哥以及另名陳姓友人則不知去向。

對此，今（10日）清晨5時許有漁船於八尺門外0.5海浬處發現一具男性遺體，海巡人員獲報後，將其打撈上岸，發現遺體未著救生衣、穿著短袖、牛仔褲，且大腿有刺青，研判遺體為呂男哥哥，目前已通知家屬前往殯儀館協助指認，至於另名陳姓男子仍是下落不明。

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