蔡英文重申3任務迎接5G時代：加速建設、投入資金、鬆綁法規

▲蔡英文接見社團法人中國工程師學會109年度各項獎章得獎人。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

為迎接5G時代，總統蔡英文13日上午接見「社團法人中國工程師學會109年度各項獎章得獎人及陪同人員」時重申，政府將加速5G基礎建設的部署，投入資金，並且透過鬆綁法規等，調整技術與資金門檻。

蔡英文表示，過去很多人對工程師的印象，都是戴著黃色安全帽，手上拿著圖紙，在工地現場指揮的人，現在提到工程師大家就會連結到螢幕上，打著電腦、寫程式語言的人。

蔡英文說，事實上這兩者都是工程師，不過這就是時代的改變和進步，如同這次聯合年會的主題，「迎接5G新時代 開創AI新生活」。

蔡英文指出，在5G的來臨和普及，因為它的「高頻寬」、「低延遲」、以及「大規模聯網」的特性，不論是在智慧交通、遠距醫療、或救災等，相信都會有更加廣泛的應用。

蔡英文說，她在今年6月出席5G啟用典禮時，就強調5G的開始，不僅是數位建設的新里程碑，5G的應用，更關係到資通產業的競爭，資訊和戰略安全的整備，我們要全力衝刺。

蔡英文重申，政府會加快5G基礎建設的部署，投入資金，並且透過鬆綁法規，來調整技術和資金門檻，活絡市場，強化5G產業的發展。

▼蔡英文接見社團法人中國工程師學會109年度各項獎章得獎人。（圖／總統府提供）