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境外生政策反悔「是宮廷劇！」　學生團體籲教育部開放5000陸生返台

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▲▼學生團體呼籲教育部開放陸生。（圖／記者崔至雲攝）

▲學生團體呼籲教育部開放陸生。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

陸生舊生至今仍被卡在國門外無法返台就學。多個學生團體今（13日）上午於立法院召開記者會，呼籲陸委會應從善如流、教育部應妥善溝通，從學權與防疫兼顧的人道角度，開放5000多位受限的陸生即刻返台就學。

中華青年公共參與協會與台灣學權陣線今在記者會前高喊，「沒有藍綠、只有教育」、「防疫學權、皆可兼顧」、「陸生解禁、即刻處理」。台學陣共同發起人、政大研究生何元楷表示，基於防疫考量，政府應該要提供所有境外生，包含陸生的相關防疫措施來因應，使包含陸生在內的境外生可以返台就學，又可以顧及防疫考量，而達成雙贏局面。

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何元楷也指出，連教育部長潘文忠都表示希望包含陸生在內的境外生能在這學期返台，因此呼籲教育部能盡快和陸委會討論出相關辦法，使包含陸生在内的境外生能夠在這學期返台繼續學業。

台學陣共同發起人、台大學生黄翎軒則認為，政府開放境外生能夠返台就學，卻選擇排除陸生，這樣的政策仍無非是在侵害陸生的學習權益，陸生應該和其他境外生適用同樣的標準。

黄翎軒也提到，自己查閲其他國家的境外生返回就讀相關措施少有針對陸生的歧視性政策，皆是在擬定完善政策並做好充足準備之後開放境外生能夠繼續回來完成他們的學業，維護學生的受教權。

黄翎軒認為，不論對岸是否有阻撓學生回到台灣就讀，政府都應該積極去暢通陸生返台的管道，而不是用排除和禁止的方式回應，使陸生的學習權受到更大的損害。

政大傳播學院院長郭力昕也聲援學生，現在的政府不讓陸生回來，這是愚蠢的政策，根本就是「打不過對方，就懲罰最弱勢的人」。政大法律系副教授廖元豪也痛批，不希望讓陸生以為台灣的民主原來是這個德行，部長講話中途居然可以改變說法，「是古代宮廷劇才會這樣演」。

青參會與台學陣表示，未來將到各大院校發放黄絲帶進行快閃活動、在臉書上製作特效框，以及拜會政治人物及立委辦公室爭取支持，傳達青年的訴求。
 

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