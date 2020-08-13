合作社男店員騙國二妹進櫃台！二度「掀衣猥褻」...她崩潰向社工哭訴

▲新北一名國二女學生到合作社買食物，卻遭店員騙進櫃台內猥褻。（示意圖／非本案當事人／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／新北報導

新北市某國中合作社2018年間傳出一起猥褻事件！林姓店員於上班期間，見店內僅一名國二女學生小欣（化名）前來購買食物，竟大起色心把小欣騙進櫃台內，掀衣摸其胸部，猥褻得逞。對此，日前新北地院依對未滿十四歲女子猥褻罪，判林男1年2月，可上訴。

判決指出，林男於2018年12月間兩度對小欣猥褻，第一次林男以揮手方式示意小欣走進櫃台後，先喊出「我可以摸你嗎？」，隨即掀開小欣上衣，撫摸其胸部，猥褻得逞，孰料，7天後林男竟再度將小欣騙進櫃台內亂摸，甚至以嘴吸吮胸部，直到小欣於安置期間向社工透露自己的遭遇，才終於揭開林男狼行。

小欣提到，林男曾詢問過她幾年級、幾歲，而她也告訴對方，自己目前未滿13歲，國二而已，怎料，當下林男問她「我可以摸你嗎？」，接著身體就遭侵犯，另外她當時怕林男會動手，才不敢拒絕，默默隱忍。

林男偵查時稱，他已任職6年，小欣每天早上都是第一、二個來合作社拿早餐的學生，因此對小欣有印象；然而，林男於法院辯論時，卻改口稱，不知道小欣的年紀、年級，他實際上只在合作社工作3個月，當時僅認為小欣不像一般國中生，體型蠻成熟，也覺得比別人豐滿。

法官調查，林男可從制服繡的學號、姓名，辨識出小欣的年齡、身分，明顯說詞前後不一，另外，林男身為學校合作社員工未能謹守分際，竟為滿足一己性慾，對小欣施行猥褻動作，實有不該。對此，新北地院考量林男否認犯行，目前尚未與小欣達成和解，審酌後依對未滿十四歲之女子為猥褻之行為，共二罪，將林男判刑1年2月，全案仍可上訴。

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