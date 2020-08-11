說好純按摩…台中男進門「硬凹全套」嗆：先做？　下秒卻「半裸」被7男狂追

▲陳男預約「純按摩」，到了現場卻要求做全套！（圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名陳姓男子透過LINE預約女子花花（化名）個人工作室的純按摩服務，怎料，陳男一到現場不但沒先付錢，還想要求花花「做全套」，強拉花花到床邊逼性交，所幸花花當下即時向外求救，陳男才未得逞。日前台中地院審理，依強制性交未遂罪，將陳男判刑1年10月，可上訴。

判決指出，陳男2018年12月6日透過中間人「阿棋」預約純按摩，3天後前往花花的租屋處兼工作室，而花花見到陳男後，打算先收取費用，結果陳男竟為滿足一己私慾，勒住花花的脖子，強摸胸部及身體，更威脅花花「要先收還是先做」，講完下秒將花花整個人拉到床邊，打算硬上。

花花當下相當害怕，仍保持鎮靜，假意要求陳男洗澡，而陳男則要她先洗，於是花花「假裝同意」共浴，同時間，花花見陳男脫去外褲，將褲子放置在椅子上，旋即奪門而出，並朝門外求救，陳男見狀原想拉花花進屋內，見行跡敗露，一旁鄰居全發現了，急忙拿起鞋子、外褲，只著上衣、內褲逃離現場；事後，花花趕緊報警，警方循線順利逮到陳男。

▲陳男進門直接對花花上下其手，所幸花花及時求救，逃過一劫。（圖／取自免費圖庫123RF）

陳男否認犯行，辯稱當天確實與花花談好「2小時3000元的純按摩」，一進工作室就先給錢，花花收錢後便要他脫衣服，怎料，他剛脫衣，就見到花花向外跑，緊張之下也跟著跑到外面，結果被6、7個人追著；陳男強調，不清楚花花如何受傷，因為他根本連碰都沒碰到花花。



不過，根據預約訊息顯示，阿棋先傳「哥哥妳好，新人花花台灣人，如果要約我只能來我工作室找我唷」，而陳男問「有過夜嗎？可外約嗎？」，阿棋回覆則是「哥哥抱歉我沒有外約唷」。

對此，法官認為，若陳男僅前往工作室做「純按摩」，為何會詢問過夜一事，說詞明顯前後不一，另外勘驗驗傷單、相關說詞後，確認陳男犯行，最終依強制性交未遂罪，判陳男1年10月，全案仍可上訴。

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