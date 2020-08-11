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逼還賭債出絕招！23歲男撂友痛毆2少年　關進水塔、上手銬囚禁10hrs↑

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▲大樓,樓頂,水塔（圖／記者周宸亘攝）

▲男子向2名少年討債，竟將對方關進水塔、旅館房間。（示意圖／與本案無關／記者周宸亘攝）

記者陳羿妏／桃園報導

新北市一名23歲黃姓男子因與2名16歲少年A、B（化名）有賭債糾紛，去年9月15日竟撂友人前來痛毆A、B兩人，並將他們關在水塔、旅館房間超過10小時，趁機向其父母討17萬元，但未得逞。日前桃園地院審理，依妨害自由罪，將黃男判拘50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

判決指出，黃男當天凌晨1時許約2名少年前往桃園住家頂樓談判，怎料，卻看到2人手機內存有「狀況不對要報警」等訊息，氣得與同夥持鐵棍爆打，搶走其手機後，分別以手銬拷住少年的手，將他們關進水塔內。

到了同日凌晨4時許，黃男命令少年A、B兩人傳訊息向爸媽要錢，將17萬匯入戶頭才會放人，怎料，過沒多久，黃男只領得2萬元，氣得再把兩名少年載往新北一間旅館房間囚禁；結果，同時間少年雙親已報警處理，經警方循線調查後，順利於上午10時許確認嫌犯位置，救出2名少年。

事後，黃男坦承犯行，辯稱2名少年積欠網路簽賭的債務，才會找人毆打，並關進水塔、旅館房間內，藉此逼債；對此，法官認為，黃男應以合法途徑處理債務糾紛，不應以強暴、脅迫方式，剝奪少年的行動自由長達10小時以上，考量黃男目前與少年A的家屬以10萬元達成和解，最終依成年人故意對少年共同犯剝奪他人行動自由罪，將黃男判拘50日，得易科罰金5萬元，全案可上訴。

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