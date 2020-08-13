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警專「兩座大型蔣介石銅像」將移除！　促轉會處置54處威權象徵

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記者黃翊婷／綜合報導

近年來全台各地的蔣介石銅像不是突然被撤除，要不就是受到民眾惡搞，例如潑紅漆、披蚊帳、貼228受害者名單等等。行政院促轉會統計至8月的最新進度，表示目前已經規劃或完成處置54處的「威權象徵」，其中包含台灣警察專科學校的兩座大型蔣介石銅像。

▲▼大陳義胞,永和五和新村,大陳新村,眷村,蔣公感恩堂,蔣公銅像,蔣中正,蔣介石,轉型正義。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨自2007年起開始推動去蔣化。（圖／記者李毓康攝）

2014年間各地學子發起的「去蔣化」行動越來越多，基隆市多處蔣介石銅像紛紛遭殃，除了中正公園的兩座銅像遭人噴漆外，獅球嶺山上的銅像也在2015年228當日遭到斬首。基隆市長林右昌2015年3月8日參加228追思會時，宣示要讓政治塑像退出政府機關與教育場所，並在3月底優先處理文化中心內的銅像，結果遭到調查。

而當年時任台南市長的賴清德，在參加台南市228追思紀念會時，也表示市府會成立專案小組，讓台南市轄內的蔣介石銅像在最短時間內全面退出校園；接著，嘉義市中正公園的蔣介石銅像在2015年4月間拆除，並移往桃園市慈湖紀念雕塑公園。

時間來到2016年2月26日，台灣各大學包含政治大學、輔仁大學、台中科大、中興大學、雲林科大等，校內的蔣介石銅像都遭到惡搞，從創意造型到貼滿各種文字的都有，或是潑紅漆、披蚊帳、貼上228受害者名單等等，掀起社會各界正反意見討論，相關爭議至今仍有許多人在關注。

▲▼政大蔣介石銅像馬腳被鋸斷。（圖／記者崔至雲攝）

▲政大校園的蔣介石銅像曾被鋸斷馬腳。（圖／記者崔至雲攝）

根據《自由時報》報導，行政院促轉會與中央各部會進行多次協調，希望清除包含蔣介石銅像在內等威權象徵，截至今年8月的最新進度，已有54處完成規劃或處置，其中包含警專的兩座大型蔣介石銅像，而號稱國道最大的蔣介石銅像位於泰安服務區的泰安公園（原中正公園），也將在明年移除，另外中央警察大學、警專的中正堂也會進行更名。

不過，蔣介石銅像是否應該全面移除，各界仍有許多不同的聲音，也曾有資深媒體人投書媒體論壇，勸民進黨必須停下腳步、改變思維，用「加法」來做轉型正義，而不是去思考非要「去」掉什麼，不妨仔細想想加入什麼才能符合現在這個時代的新元素。但也有另一派人認為非拆不可，這樣才能讓社會大眾正視台灣所經歷的那段威權歷史。

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