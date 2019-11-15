▲ 警大第38屆校運會熱力登場，內政部長徐國勇主持開幕典禮點燃聖火。（圖／內政部提供，下同）

記者郭世賢／台北報導

中央警察大學15日舉行第38屆校運會，由內政部長徐國勇主持開幕典禮，警大學生也大玩創意，扮演成各式主題及人物，以嘉年華方式逐一進場，充滿歡樂。徐國勇表示，成為警察除了要具備專業知能外，也要有強健的體魄，警大的拔河比賽，更是要凝聚團隊精神，期勉選手展現實力，追求團隊的榮譽。

徐國勇表示，自擔任內政部長以來，警大的校慶、畢業典禮以及運動會，都親自出席，對2018年運動會的拔河比賽印象深刻，因為拔河是團隊競賽，除了要凝聚團隊精神，也考驗著向心力和默契，更包含了場邊吶喊加油同學們匯集的心力。

徐國勇說，在短短的幾分鐘，拔一根繩，揪一條心，大家為共同的目標而努力，這種追求團隊榮譽的精神，正是警大的核心價值，也是未來治安幹部必須堅持的理念。

▲ 警大第38屆校運會熱力登場，徐國勇勉追求團隊榮譽。

徐國勇也肯定警大同學近年來在「全國大專運動會」屢創佳績，2019年獲得4金3銀7銅，更榮獲田徑一般男子組團體冠軍，並有6項9人次打破全校紀錄。這些傑出表現，都是警大訓練的成就，也是同學們勇於挑戰自我，為青春歲月留下充實的紀錄與回憶。

徐國勇強調，政府會做警察最堅強的後盾，近年來已更換員警察新制服、汰換警用汽機車、比照國軍照顧警消醫療權益，及加強國道警察值勤安全裝備等，要讓警察執法無後顧之憂。

中央警察大學表示，今天的運動會共有貴賓及師生約2000人參與，貴賓中的警大校友總會會長何煖軒，從2015年起，已連續5年贊助校運會10萬元加菜金，以實際行動愛護後期學弟妹，讓全體同學在努力奮戰之餘，都能夠獲得最好的後援。

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▲ 警大學生大玩創意，扮演成各式主題及人物。