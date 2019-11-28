警大三線一組長穿警禮服跳佛舞...「合十下跪」兼唱跳　警政署：行為欠當

記者張君豪／台北報導

日前有一段10多身穿警察、消防、海巡警官穿制服又是頂禮膜拜、又是下跪虔誠祝禱「宣揚佛法」引發爭議，甚至在眾多警界手機LINE群組中流傳；原來這是慈濟日前活動裡「慈警經藏演繹」活動影片，其中領頭的三線一星警官被起底是中央警察大學三線一星組長徐國晃，徐組長帶眾多警消穿制服跳佛舞引發警界基層譁；對此警察大學認為該行為相當不適合，也會造成社會負面觀感，除告誡徐員不得再犯外，也會加強宣導。

▲警大徐姓組長日前穿警禮服跳佛舞引發爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警大徐姓組長日前穿警禮服跳佛舞引發爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

這部宣揚佛法的影中，中央大學徐姓組長穿著最慎重的警禮服帶領多名警消海巡人員出場，先是合十前進，然後開始手足舞蹈、唱誦佛經；但不少基層警員指出，警禮服是警察最慎重的服裝，一般只有調任布達、榮獲重大榮譽、或者長官蒞臨校閱、或出席警界婚喪喜慶才會穿著。基層警員私下譏諷：「徐組長穿警禮服跳佛舞，可能長官強調他莊重禮佛吧！」

▲警大徐姓組長日前穿警禮服跳佛舞引發爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署、中央警察大學今天接受媒體訪問均回應：警政署及校方均尊重員警個人的宗教信仰自由，警政署檢視影片後認為，穿制服參與宗教慈善團體宣法活動，未違反「警察服制條例」規定。

但警政署強調：警察制服即為國家公權力的展現，徐員尚無違反警察服制條例、也沒違反刑法159條冒用公務員服飾規定，但穿著警禮服參加宗教活動，就算不是在公務時段穿著，絕對會造成社會不良觀感，行為實屬欠當，中央警察大學除告誡當事人外，並將利用集會時機加強宣導，嚴防類此行為再度發生。

不過，眾多基層警員不以為然，認為穿上警察制服就代表警察，加上徐姓組長身為三線一星的高階警官，言行必須作為基層警員的表率；外加宗教信仰是很私我的價值觀選擇，怎麼可以把警察公器拿來做宗教人情？認為此惡例一開，後續將嚴重傷害警察辛苦建立的執法形象。

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