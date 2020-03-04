中正紀念堂遭潑墨　檢認定蔣介石銅像為古蹟「但是墨水可以洗掉不算毀損」

▲陳峻涵去年到中正紀念堂對蔣介石銅像潑墨後，遭軍警壓制。（圖／翻攝當事人臉書）

記者劉昌松／台北報導

「台灣國辦公室」主任陳峻涵去年到台北市的中正紀念堂，用紅墨水潑灑蔣介石銅像，當場被國軍儀隊壓制送辦，檢警調查確認銅像屬於《文化資產保存法》中保護的「古蹟」，但是現場紅墨水很快就被清洗乾淨了，顯然未達毀損古蹟的程度，因此4日以罪嫌不足等理由，處分不起訴陳峻涵。

陳景峻是在2019年10月25日中午，用塑膠袋裝紅墨水，趁國軍儀隊交接時，丟向蔣介石銅像，隨即被軍警壓制帶回派出所偵訊，事後陳峻涵表示，選在光復節潑墨，是覺得蔣介石妄稱「光復」台灣，反而帶給台灣人更嚴重的災難，10月25日應該稱為「台灣再淪陷日」，呼籲政府落實轉型正義，立刻拆除中正紀念堂及全台蔣介石銅像。

中正紀念堂管理處選擇不告陳峻涵所涉《刑法》毀損罪，檢警依屬於公訴罪的《文化資產保存法》毀損古蹟罪偵辦，經函詢文化部確認，蔣介石銅像是法律要保護的古蹟，但是紅墨水很容易清洗，不會對銅像造成任何毀壞，因此仍以罪嫌不足等理由處分不起訴。

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