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「1450網軍始祖」標案遭爆複製貼上！春露標台鐵、農委會　11段文字竟相同

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記者黃翊婷／綜合報導

被稱為是「1450網軍始祖」的春露公司去年底從農委會轉向台鐵，半年內一共拿下1549萬元的標案，協助進行網路行銷。不過，有媒體進一步比對農委會與台鐵的標案文件，發現有整整11段的文字雷同，只是將用字從本會改成本局，有可能是找廠商代寫，結果卻變成複製貼上的狀況。

春露半年標得台鐵兩案，1549萬入袋。（圖／翻攝自Google地圖）

▲春露總部藏身東區。（圖／翻攝自Google地圖）

根據《聯合新聞網》報導，台鐵去年底的600萬元「工程建設暨政策網路行銷」勞務採購契約，以及3年前農委會的「新農業政策多元傳播案」標案服務建議書，內容有11段文字高度雷同，加上兩案的得標廠商春露與樂齊曾被爆出是同一家公司，難免引起外界猜測；對此，台鐵方面回應，由於這是第一次進行網路行銷案招標，的確請教過許多單位，不過都是參考網路上的公開資料，不需要廠商提供就可以自行掌握。

雖然台鐵並未正回應是否曾參考農委會的標案，但這起事件後續會如何發展，各界都在等著看。回顧春露捲入的網軍爭議，起初是國民黨前立委陳宜民在2019年5月召開記者會，質疑農委會養網軍，不僅拒絕提供接案報告，還破天荒為了「保護廠商智慧財產」召開委員會秘密會議，當時得標的兩間公司就是春露與樂齊。

▲▼國民黨籍立委曾銘宗、陳宜民。（圖／記者徐政璿攝）

▲陳宜民曾召開記者會質疑農委會幫民進黨養網軍。（圖／記者徐政璿攝）

陳宜民指出，春露與樂齊除了董事長、董事有重疊之處，2017年兩間公司所在地都登記在北市文山區萬芳路同處，春露公司於2018年搬遷至北市大安區忠孝東路四段，竟與時任民進黨社團部主任吳濬彥開設的公司「有布組合商行」在同一處，因此合理懷疑他們都是在做同一件事。

後來隨著網軍爭議討論熱度上升，春露卻默默淡出農委會，並在2019年底改進入台鐵，協助網路行銷轉型，漸漸扭轉台鐵在普悠瑪事件之後受到的負面衝擊。但國民黨台北市議員羅智強先前曾拿這件事情狠酸，聲稱台鐵預算編列不足，砍半之後剩3億多，導致今年5、6月的加班費發不出來，上千人連續兩個月被欠加班費，總計約3000萬元，卻還可以拿出1549萬元做網路行銷，「勞工真的是蔡英文心裡最軟的一塊」。

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