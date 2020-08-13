大陸14萬片「偽MIT口罩」闖關遭查獲！海關一連2天緊急攔截

▲14萬片「偽MIT口罩」闖關失敗，連2天遭海關查獲。（圖／關務署）

記者柯沛辰／台北報導

台灣製口罩品質優秀，加上疫情尚未停歇，不僅市面上搶手，更成為仿冒目標。財政部關務署12日表示，繼台北關10日查獲7350片山寨MIT口罩後，11日再度查獲13萬2781片，不僅創下單日查獲數新高，而且短短2天就有超過14萬片偽MIT口罩欲進入台灣。

根據關務署統計，繼日前查獲7350片「仿MIT醫療口罩」，11日再度查獲315件仿冒品闖關，共計13萬2781片。這些仿冒品大多在口罩上打上MIT刻印，或在外盒印製MIT，企圖魚目混珠。

關務署研判，全球疫情依舊嚴峻，MIT口罩水漲船高，才有不肖人士鋌而走險，從中國大陸輸入成本較低的口罩。為了避免偽MIT口罩流竄台灣市場，關務署已責令各關加強查驗，進一步查核相關郵件、貨物的產地標示。

▲假的「MADE IN TAIWAN」口罩。（圖／關務署）

關務署提醒，國人以郵寄或快遞方式進口口罩，若非「醫療用口罩」，雖無須向衛福部食藥署申請輸入許可證，但仍應依法標示產地，不得有產地標示不實或偽標之情事。

關務署強調，如果屬於「醫療用口罩」，應先向食藥署申請輸入許可。若未依規定辦理，經海關查獲者，將依貿易法、藥事法或刑法規定，移請相關機關議處，以維護MIT品牌及信譽。

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