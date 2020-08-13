「中風被醫到能走路」康然神醫涉毒硃砂停診！病患怒：去哪找這種良心醫生

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「中風被醫到能走路」康然中醫涉毒硃砂停診！病患怒：去哪找這種良心醫生

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▲▼ 「中風被醫到能走路」康然中醫涉毒硃砂停診！病患怒：去哪找這種良心醫生。（圖／東森新聞）

▲康然中醫診所涉用鉛毒硃砂被要求停診，隔天仍開門看診。（圖／東森新聞）

記者許力方／綜合報導

台中爆發中醫診所連環鉛中毒案，繼盛唐、九福之後，衛生局從欣隆藥商的帳冊中又查到，北屯區的康然診所也違法使用硃砂，11日前往搜索，院長張勝為坦承使用給病患外用，被要求停診1個月移付懲戒，10萬元交保。12日早上還有病患上門看診，大讚張醫師是附近一帶的「神醫」、「難得的好醫生」，如今竟被停診，氣得痛罵「去哪找那麼好的醫生？很多中風被他醫到可以走路！」

衛生局表示，經與台中地檢署搜查欣隆藥業公司，發現康然中醫診所也曾購買硃砂，11日晚間隨即派員前往該診所稽查，負責人張勝為宣稱2017年及2018年開立硃砂藥品給病患外用，相關事證已提供地檢署偵辦，衛生局依違反《醫師法》裁罰12萬元，並要求停診1個月，移付懲戒，法官當天就裁定張以10萬元交保，2名調藥人員3至5萬元不等交保。

▲▼ 「中風被醫到能走路」康然中醫涉毒硃砂停診！病患怒：去哪找這種良心醫生。（圖／東森新聞）

▲被稱神醫！張勝為交保後坦承是誤用。

▲▼ 「中風被醫到能走路」康然中醫涉毒硃砂停診！病患怒：去哪找這種良心醫生。（圖／東森新聞）

▲▼ 「中風被醫到能走路」康然中醫涉毒硃砂停診！病患怒：去哪找這種良心醫生。（圖／東森新聞）

▲康然中醫涉毒藥停診！病患怒：去哪找這種良心醫生。

張勝為12日上午仍有看診，受訪時坦承「前兩年誤用」，至於停業問題，還在跟衛生局溝通。一名肩傷來換藥的男病患，一聽到被停診、違法用藥，氣得直呼「不可能的，你可以去驗！我絕對相信他的」，他之前用的是合法藥商，也不知道誤用到硃砂，大讚張勝為醫師針灸真的很厲害，「全台中市你要去哪找這麼有良心的醫生」、「把他停業了我們怎麼辦？」

病患紛紛替張醫師抱不平，原來他被附近一帶居民稱為「神醫」，還說「很多中風被他醫到可以走路」，力挺診所用藥沒有問題，「難得的好醫生」，要問就「去問供貨商啦！」

對此，欣隆老闆娘受訪時大喊冤，「我先生太冤枉了！」至今都還在保護醫生，其實是被盛唐的醫師騙說要買去做香包，事後對方還謊稱是要自己用、呂醫師拿錯。九福的醫師甚至命令他們加硃砂進去；賣給康然時則有強調說不能內服，康然的人則說是買去外用的。

▲▼上方粉色為珍珠五寶散，下方深色為天王補心丹 ，衛生局呼籲民眾停止服用。（圖／台中市政府提供）

▲▼上方粉色為珍珠五寶散，下方深色為天王補心丹 ，衛生局呼籲民眾停止服用。（圖／台中市政府提供）

▲粉色為珍珠五寶散、深色為天王補心丹，衛生局呼籲民眾停止服用。（圖／台中市政府提供）

截至8月11日，受違規用藥影響，前往醫院受檢人數共173人，血中鉛含量超標人計16人；中藥檢體共267件，包含主動稽查抽驗161件及64位民眾送驗106件。

另外，最新中藥檢驗結果有6件超標，包含中藥粉包3件，以及珍珠五寶散2件、天王補心丹1件，民眾如有服用案內診所開立的五寶散、珍珠五寶散或天王補心丹，應停止服用。

衛生局表示，目前台中市有9家醫院提供重金屬檢驗及治療，尚無治療缺藥問題，並持續提供中藥粉檢驗，凡是台中民眾於8月6日前曾服用盛唐及九褔兩家中醫診所自費處方中藥粉，或8月12日前曾服用康然中醫診所自費處方中藥粉，且有健康疑慮者，請民眾備妥中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），於上班時間送至台中市食品藥物安全處（西區民權路105號4樓）藥政醫粧組申請檢驗。

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