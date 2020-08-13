暖夫「輪椅推妻」走3公里遭撞飛　躺加護病房仍不知老伴走了...

記者柯沛辰／台北報導

台中市74歲林姓老翁11日推著輪椅，帶71歲劉姓病妻去洗腎，不料回程途中莫名遭樓姓婦人開車撞上，導致妻子頭部重創、傷重不治。據悉，夫妻倆感情深厚，讓護理人員印象深刻，如今飛來橫禍釀成1死1重傷，林姓老翁傷重昏迷，仍在加護病房觀察，不知道老伴已經走了。

林姓老翁11日到護理之家探望妻子，一如往常推著輪椅，帶著妻子去洗腎，一邊散步。下午2點多，2人即將回到護理之家，待在永春東路旁等過馬路，怎料一輛銀色小客車卻忽然偏離行駛路線，直直朝他們方向撞去，當場將2人撞飛。

▲銀色小客車偏離行駛路線，一路朝人行道方向衝去 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

由於撞擊力道強大，老夫婦被撞飛到半空中，輪椅也扭曲變形。護理之家人員聽聞巨響，紛紛衝出來關心，但劉妻頭部重創，當場失去呼吸心跳，送醫後仍宣告不治；林翁則全身多處骨折、顱內出血，經手術搶救後仍未脫險，昏迷指數只有2，還在加護病房觀察中。

56歲樓姓女駕駛酒測值為零，供稱是「沒看到人才撞上」。警方初步研判，應該是樓女未注意車前狀況釀禍，但12日已報請檢察官相驗，並勘驗樓女行車紀錄器，以釐清確切案情，全案朝過失致死罪偵辦。

據悉，林翁一周至少探望妻子3次，看在護理人員眼中，夫妻倆感情深厚。如今發生憾事，護理之家人員也難過不捨，只盼林翁能早日脫險，節哀接受事實。

▲護理人員趕抵查看，仍阻止不了憾事。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲銀色小客車撞擊後車頭損毀，輪椅也變形。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

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