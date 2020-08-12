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夢幻婚禮崩壞！台中新娘一看「鷹架牢籠」痛哭　萬字文控女CEO神隱

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▲▼夢幻婚禮崩壞！台中新娘一看「鷹架牢籠」痛哭　萬字文控女CEO神隱。（圖／翻攝爆料公社）

▲夢幻婚禮崩壞！台中新娘一看「鷹架牢籠」痛哭。（圖／翻攝爆料公社）

記者許力方／綜合報導

台中發生多起婚宴消費糾紛，一名7月新娘上網PO「萬字文」爆料，指控知名「萊特薇庭」婚宴會館，從原本夢幻唯美風格場地變成工地桌宴，因公司內部問題，突然開始整修工程，差點就要在鷹架中舉辦，而業者的補償竟然只是「30份雞尾酒」、「升等半隻龍蝦」，受害的新人組成自救會抗議，女CEO也為此發聲明道歉。

「回想當初一個月來的協商，實在是惡夢一場，想到還是會難過、發抖。」台中的一名新娘去年就下訂萊特會館的二樓最大聽宴客以及證婚儀式堂，要在7月11日舉辦結婚典禮，未料5月開始發現會場突然展開鷹架施工「外觀修容」，但婚企雖然保證工程6月底會結束，痛罵「萊特完全犧牲5月新娘，甚至隱瞞、欺騙6月新娘」。

▲▼夢幻婚禮崩壞！台中新娘一看「鷹架牢籠」痛哭　萬字文控女CEO神隱。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼夢幻婚禮崩壞！台中新娘一看「鷹架牢籠」痛哭　萬字文控女CEO神隱。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼夢幻婚禮崩壞！台中新娘一看「鷹架牢籠」痛哭　萬字文控女CEO神隱。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼夢幻婚禮崩壞！台中新娘一看「鷹架牢籠」痛哭　萬字文控女CEO神隱。（圖／翻攝爆料公社）

這名7月畢業的新娘說，因在社團看到其他新人的發文，驚覺婚禮可能也會受到影響，不過時間已經進入6月，喜貼都發出去了，不可能取消或延期，當時婚企就回應公司有預計的補償就是送「30人份的雞尾酒宴」，她始終堅持「鷹架全部消失」，對方則不斷道歉，也覺得公司很瞎、門面很醜，會向公司反映。

時間來到6月5日，新娘為此特別前往「談判」，先行勘查現場，發現整個婚宴會場被鷹架、遮布團團圍住，一往外看水池區，心都涼了一半，「背景滿滿都是鷹架」，想起高齡90多歲的外婆，就淚灑現場，哭到說不出話。當時婚企則承諾會再補償每位賓客升等半隻龍蝦，但她們一家人對龍蝦完全無感，當下更著急地無法冷靜思考補償，只希望鷹架消失。

接下來的日子，新人們自組自救會，與業者不斷協商，不斷抗爭，一直到6月21日鷹架竟然全面拆除了。她說，2019年3月去諮詢，5月就下訂會場，但不論是諮詢、簽約，對方完全沒有提及會館要整修外牆一事，讓她們一看到鷹架布條就灰心。

她難過指控，整個過程中，萊特CEO Ivy完全神隱，雖然最後鷹架拆了，但5月新娘是完全被迫接受，6月新娘不斷抗爭、下半年度新娘挺身說話，才有了這樣的成果，「萊特根本就是紅了就囂張」，高層、負責人沒有道歉，粉專也沒有聲明。

對此，Ivy事後也透過Instagram發布聲明，「關於鷹架事件，我們真的萬分抱歉，讓大家失望了。」因為公司內部溝通不良、工程延宕，對受到影響的新人們真的非常對不起。她說，開館3年半來，因遇到疫情危機，本想趁機修繕、維護一次到位，但公司與廠商定案的期限，忽略了梅雨季等因素，導致延宕，「是我們的經驗不足造成這樣的後果。」

Ivy坦承，確實沒有處理足夠妥當，「如何在嚴重虧損下，不走向倒閉、修繕設備、及如何好好的讓第一線的夥伴們正常上班，不致放無薪假，是我目前職涯裡遇到的最大難關。」身為執行長卻沒有足夠能力，也怪他們太急於表現完美而思考的不周全，自己一直在學習並檢討，未來會牢記教訓，努力改進。

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▲▼夢幻婚禮崩壞！台中新娘一看「鷹架牢籠」痛哭　萬字文控女CEO神隱。（圖／翻攝爆料公社）

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