搬運工想白嫖「妳要錢還是要先做」...嚇跑機警妹　下場出爐

▲陳姓男子預約按摩後竟想白嫖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

台中一名陳姓搬運工於前年底至小花（化名）的工作室按摩，他見工作室僅有2人，竟不想付錢，同時又想硬上白嫖，嚇得小花騙他脫褲後拔腿就跑，經2名鄰居合力壓制後帶往警衛室，不料最後還是讓陳男逃脫。警方依線逮捕，台中地院依強制性交未遂罪判陳男1年10個月有期徒刑。

陳姓男子於前年12月6日透過Line向自稱「阿棋」的男子聯絡按摩事宜，甚至在聊天記錄中問到「有過夜嗎？」「有外約嗎？」，最後於同月9日經阿棋指引，前往位在台中市北屯區小花的租屋處兼工作室。

請繼續往下閱讀...

小花欲向陳男收取費用時，陳男見工作室為出租套房且房內只有2人，為滿足自己的私慾不給費用，並以手勒住小花頸部，使她無力反抗，在強行撫摸她的胸部及身體後，甚至語帶威脅問「妳是要錢還是要先做」，進而強拉她往床邊，欲強行性行為。

小花見機不對向陳男問道「不然你先去洗澡」，假意請他先去浴室，等到陳男將褲子脫掉後，小花立刻奪門而出並大喊「他要強姦我」，陳男雖欲將小花強拉回屋，但此時鄰居王男和洪男聽聞而出門查看，陳男見事跡敗露，僅穿著衣服和內褲奪門逃跑，最後先被王男和洪男壓制，再趁不注意之時掙脫逃走，後來經警方循逮獲。

根據判決書內容顯示，陳男利用按摩機會強行對小花性行為，經過呼救掙脫後才未得逞，惡性難謂輕微，甚至在犯後飾詞狡辯，不知悔改，最後予以判刑有期徒刑1年10個月。