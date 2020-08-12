台中男留遺書失蹤13天　空拍機驚見「遺體發黑」倒大雪山深谷

記者鄧木卿、柯沛辰／台中報導

台中市63歲王姓男子1日在家中留下遺書後失蹤，家屬找不到人心急如焚，向警方報案。經多日搜尋，警消12日在和平區大雪山雪山路30公里處下方深谷發現王男，但遺體已經發黑、明顯死亡，因此先行吊掛至平面道路，死因待檢警進一步釐清。

▲王姓男子留遺書失蹤13天，在大雪山山區被尋獲，但已成冰冷遺體。（圖／記者鄧木卿翻攝）

王男開電器行維生，但1日在家中留下遺書後出門，提到將前往鳶嘴山。妻子和大姨子等5人發先後擔心出事，立刻驅車前往鳶嘴山登山口找人，卻一無所獲，只好報案處理。

當時有目擊者指出，傍晚看到一名中年男子乘計程車前來，但下車後只拿了一瓶礦泉水就獨自上山。家屬不放棄，期間四處張貼協尋海報，也時刻關注警消搜尋進度。

▲王男陳屍山谷，遺體被吊掛至平面道路。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

經多日搜尋，空拍機12日在雪山路30公里旁的深谷發現一頂帽子，經家屬確認是王男所有，便再向下探尋，果真在一處石堆發現倒臥的王男，無奈遺體已經發黑腐爛、難以辨識，頭部疑有外傷，僅能透過衣著確認身分。

搜救人員透過繩索，配合吊車下降到現場，將王男遺體吊掛至平面道路，並送往殯儀館。至於確切死因，尚待檢警進一步相驗釐清。

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