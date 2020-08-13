亞馬遜雨林7月起火次數增加28％　巴西總統辯稱「謊言」 

▲亞馬遜雨林起火頻率增加，政府救火效率低。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

巴西正值旱季，亞馬遜雨林7月發生大火次數為6,803起，相較去年同期增加28%。巴西國家太空研究院提供相關數據，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）11日表示，亞馬遜雨林中的大火都是「謊言」，甚至邀請外國代表從巴西東部朝亞馬遜州方向飛，保證不會看到任何火光。

根據路透社報導，波索納洛去年也否認大火的爆發，激起全球強烈抗議。即使路透社記者在亞馬遜小鎮阿普伊晚上可以看到大火照亮夜空，波索納洛仍然不改他的論調。

波索納洛過去一直鼓勵在亞馬遜進行農業與開採活動，但受到國際投資人施壓，於7月初開始禁止在當地焚林建牧場。雖然波索納洛已在5月下令，要求軍方協助亞馬遜的環保活動，但專家表示，從這次結果來看，政府減少大火和毀林的效率低落，而且今年旱季將比去年火勢更容易蔓延。

▲亞馬遜雨林起火頻率增加，消防員抱起被燒死的食蟻獸。（圖／路透）

亞馬遜雨林7月發生大火的次數比去同期增加28％，八月過還沒一半，已經記錄了1萬多起火災，亞馬遜環境研究所主管阿倫卡爾（Ane Alencar）指出，按照現在結果來看，去年超過8月超過3萬起大火的慘況，今年恐怕又會重蹈覆轍，「這是糟糕的警訊，我們可以預期8月狀況不理想，9月則是最嚴重的時候。」

波索納洛11日在向其他南美領導人的談話中，放話讓外國代表從巴西東部飛到亞馬遜州首府馬瑙斯（Manaus），途中不會見到任何火光。他說，亞馬遜是一片濕潤的森林，可以保護自己不著火，媒體和外國政府都在編造故事，「亞馬遜大火就是個謊言，我們要用真實的數字來對抗。」

去年，波索納洛解僱了巴西國家太空研究院的負責人，因為該研究院公佈了亞馬遜森林砍伐的數據，對他不利。且在波索納洛上任後，巴西環境與可再生資源研究所陷入人力和經費嚴重不足的窘境。

專家說，火災並不是熱帶雨林會發生的自然現象，通常是人為的，為了清除營運牧場的障礙。雖然7月的森林砍伐率為15個月來首次下降，但過去的12月內，森林砍伐率較同期上升34.5％。