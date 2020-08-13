iPhone商標鬧雙胞！巴西手機廠商搶先登記　打官司告蘋果侵權

▲巴西一款名為iPhone的Android手機 。（圖／翻攝macrumors網站）

記者吳佳穎／綜合報導

巴西最高法院最近將決定是否允許蘋果公司（Apple）在巴西使用「iPhone」這個商標，蘋果在巴西面臨商標爭奪戰。

原來巴西一家電子產品公司IGB Electronica早在2000年註冊了「iPhone」這個商標。

蘋果於2007年推出第一代iPhone，全球爆紅，「iPhone」始終令人直覺聯想就是蘋果的手機。

但IGB Electronica公司在2012年，以Gradiente品牌在巴西生產了一系列名為iPhone的Android智慧手機，且有一段時間在巴西獲得了iPhone商標的專有權，並和蘋果掀起了一場商標之戰。後來，蘋果和IGB Electronica都獲得了在巴西使用「iPhone」的權利，但兩家公司試圖獨占「iPhone」商標專有權的鬥爭一直持續上演。

2018年時的裁決仍維持2013年的判決：兩個品牌都允許使用「iPhone」商標。 但今年IGB Electronica又捲土重來，要求使巴西最高聯邦法院推翻2018年的裁決，而法院已同意審理此案。

IGB表示，IGB是第一個申請「iPhone」商標的公司，若允許蘋果使用，是對企業創新能力的斲傷。 IGB的律師伊戈爾·毛勒·聖地亞哥（Igor Mauler Santiago）在請願書中說：允許另一家公司可以使用由另一個人已經註冊過的商標，不但懲罰創造力、扭曲自由競爭，還會影響巴西保護智慧財產權當局的地位；也違反了巴西憲法明確規定的自由和商標保護原則。

蘋果公司則聲稱，巴西智慧財產局在2008年允許Gradiente使用「 iPhone 」商標是不適當的，因為2000年IGB註冊時， iPhone早就存在了。

目前外界尚不清楚巴西最高法院將何時審理此案，並作出裁決。不過， IGB多年來在經營上一直苦苦掙扎，2018年以來已經損失了近10億巴西雷亞爾 ，可能希望蘋果為結束爭端付些費用，以便挽救IGB自身的危機。

不過蘋果涉入的商標爭奪戰還不止這一樁，之前就有消息指出，蘋果公司反對一個加拿大的食譜服務公司Prepear註冊的商標。Prepear使用了梨子圖案作為Logo及App圖示，結果蘋果公司擔心這樣的梨型Logo會讓人與蘋果公司作聯想。