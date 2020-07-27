母梯間摔死拖30小時報案...她遭控遺棄致死　兄妹「願測謊」找真相

▲馬女（中)於案發時控訴哥哥推母親下樓，事後卻被查出於30小時前，傳訊「媽媽摔下樓，關節都變形了」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

馬姓女子於2016年間，買便當返回北市汀州路住處時，驚見母親頭部出血、倒在一樓梯間，經送醫後不治，檢警調查後發現，馬母在警消趕到前，已死亡一段時間，馬女又曾在案發前30小時，向牧師傳訊「媽媽摔下樓，關節都變形了」，依遺棄致死罪嫌起訴馬女；北院7月27日開庭，馬女表示，她一發現母親倒臥就報案，卻因一封「惡夢簡訊」遭起訴，兄妹倆將一同接受測謊，並傳牧師等人作證，本案將於9月7日續審。

馬男控訴妹妹對媽媽見死不救，馬女則自認問心無愧，表示她一發現就立刻報案，不懂為何會因一封「惡夢簡訊」遭起訴，兄妹倆今日唯一的共識，就是都願意接受測謊，要把真相釐清；馬女最後表示，每次開庭前都會失眠，她不想因睡過頭錯過，更不願因精神恍惚亂講話，希望下次庭期可以在下午。

楊姓母親於多年前帶馬女離家出走，丈夫於2005年向法院訴請離婚獲准；直到丈夫於2011年間重病，楊婦回來探視，卻趁丈夫昏迷期間，為繼承遺產偽造再婚證明，兒子憤而對母親與妹妹提告，法院於2013年依偽造文書、使公務員不實登載兩罪，各判母女倆3月徒刑、緩刑2年，並於2014年的民事判決中，判楊婦沒有丈夫遺產的繼承權。

一家3人即使鬧上法院，卻仍同住於汀州路住處，不料楊婦於2016年10月間，倒臥在一樓梯間，經女兒報案後送醫不治，當時馬女還控訴，是哥哥為爭奪遺產才推媽媽下樓，檢方調查後，依證據不足將哥哥不起訴。

不料談姓牧師卻在告別式上，向哥哥提及馬女於案發前30小時傳訊，「媽媽摔下樓，關節都變形了，好可怕」，但因馬女的精神狀況一直不太穩定、偶爾會傳些奇怪的訊息，他當時也沒多想，不料楊婦卻真的出事了，經馬男報案後，檢方依遺棄致死罪嫌起訴馬女。

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