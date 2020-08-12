拿黎智英VS馬英九　范雲批「首戰即終戰」說：濃濃的投降主義

▲范雲12日臉書發文。圖／翻攝自Facebook／范雲 FAN, Yun）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九10日受邀演講時，稱一旦解放軍攻台，「首戰即終戰」，沒機會等美軍馳援，況且美軍現在根本不可能來。對此，民進黨立委范雲12日批評馬英九，比起壹傳媒創辦人黎智英，馬英九發言充滿投降主義，令人覺得難堪，並點名國民黨主席江啟臣「你能不能回應」。

「國民黨主席江啟臣，身為立院外交國防委員會委員的你，請問你同意馬前總統首戰即終戰的發言嗎？」范雲表示，對照黎智英被捕後的「擔心也沒用，菜上了就吃囉」發言，馬英九實在充滿濃濃的失敗與投降主義。

范雲批評，一個做過台灣總統的人，在台灣取得重大外交突破之際，在中共刻意派軍機繞台之後，發言恐嚇台灣人民「首戰即終戰」，馬英九的目的究竟是什麼？退一萬步講，如果馬英九的目的是為了提醒大家提高警覺，小心中共武力進逼，那為何不講完整？為何自己當總統內要阻撓軍購案？

「二次世界大戰納粹黨在歐洲的領土擴張過程是警惕」范雲指出，最早被當時德國併吞的奧地利以及捷克，都因為國內出現納粹黨，要求自己的國家與當時的納粹法西斯德國交好，結果這兩個家也就成為希特勒擴張版圖的首選名單。

范雲認為，台灣當然必須強化國防保護自己，也必須積極加入自由民主國際反中國霸權擴張的隊伍，只有一個團結的台灣，才有可能對抗強大且邪惡的中共。她強調，「馬英九的發言對台灣造成重傷害」。

范雲還說，「對照未曾擁有政府權力的黎智英先生的堅定與坦然，曾任總統的馬英九發言令人覺得難堪」，點名「作為國民黨主席及外交國防委員會委員的江啟臣，你能不能回應？」