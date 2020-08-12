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壹傳媒股價暴漲20倍！港媒：疑有「台資主力買家」介入

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▲▼壹傳媒股價暴漲20倍！港媒：主力買家是台資。（圖／翻攝Google）

▲黎智英被捕後，壹傳媒股價暴漲，最高報1.61港元。（圖／翻攝Google）

記者蔡紹堅／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英10日被逮捕後，壹傳媒（0282.HK）的股價突然暴漲，從0.080港元飆升至最高1.61港元，漲幅達到20倍。對於壹傳媒股價暴漲的背後原因，港媒《星島日報》報導，市場盛傳是有台灣資本介入，疑為壹傳媒慣用的「輸送資金」手段；不過，也有市場人士反駁傳言，認為在市場買進，只會幫助其他股東套現，根本無助改善財務。

報導提到，市場傳言指出，壹傳媒股票暴漲的背後，是有來自台灣的主力買家，且社運風波之前，壹傳媒就慣用此手段「輸送資金」。

▼黎智英被港警上銬逮捕。（圖／路透）

▲▼黎智英。（圖／路透）

但報導也強調，該傳言未獲證實，且市場人士認為，台資介入的猜測不合情理，因為壹傳媒不值現在的股價，且在二手市場買入股份，只是幫助其他股東套現，無助改善壹傳媒的財政狀況。

對於股價的突然暴漲，壹傳媒11日下午發公告表示，董事會已知悉近期股份價格及成交量波動，但經向可聯絡的公司董事進行合理查詢後，並不知悉導致價格及成交量波動的任何原因，或任何必須公布以避免公司證券出現虛假市場的資料或任何內幕消息。

香港證監會也注意到此行情，在11日發聲明表示，正在密切監察與壹傳媒有關的交易活動，呼籲壹傳媒向市場及時披露所有與其控制權、財務狀況和營運有關，且可能對公司股價造成重大影響的未來發展情況及資料，避免出現虛假市場。

截至12日上午11點59分，壹傳媒股價報1.3港元。

▼港警搜索壹傳媒大樓。（圖／路透）

▲香港警察搜索壹傳媒大樓，帶黎智英回到辦公室搜證。（圖／路透社）

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