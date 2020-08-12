　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

傳德國不滿美邀韓俄加入G7！南韓外長親飛柏林「說服」：韓能助世界抗疫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓外交部長康京和飛往柏林，與德國外交部長馬斯舉行會談。（圖／路透社）

▲南韓外交部長康京和飛往柏林，與德國外交部長馬斯舉行會談。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普5月曾表示，希望邀請南韓、俄羅斯、澳洲、印度等國參與七大工業國集團峰會（G7），不料之後卻傳出德國不滿讓南韓、俄羅斯加入的聲浪。為安撫、說服德國，南韓近日派出外交部長康京和（강경화）於疫情期間出訪德國，德國外交部長海科•馬斯（Heiko Maas）表示，非常歡迎南韓加入G7峰會。

根據韓媒《中央日報》，康京和當地時間11日結束德國訪問行程後，返抵南韓仁川國際機場，向現場採訪記者表示，「德國十分歡迎邀請南韓參加G7峰會，表示期待南韓出席。」

▲▼南韓外交部長康京和飛往柏林，與德國外交部長馬斯舉行會談。（圖／路透社）

▲南韓外交部長康京和飛往柏林，說服德國支持南韓加入今年G7峰會。（圖／路透社）

不過康京和也表示，德國認為在此次G7峰會後，增加會員國又是另一個層次的問題，「德國外交部長馬斯說明，邀請其他國家以會員國型式加入，本來就得需要（G7）會員國間展開討論、協議，對此我能充分理解。」

康京和補充道，「今年世界最火熱的話題為新冠肺炎（COVID-19），而我們（南韓）是最具有防疫力量的國家，這使我們有資格參加今年的G7峰會，討論相關議題。」

德國外交部長馬斯在與康京和會談後，召開記者會表示，「若今年秋季能順利舉辦G7峰會，十分歡迎南韓加入。」

▲▼南韓外交部長康京和飛往柏林，與德國外交部長馬斯舉行會談。（圖／路透社）

▲南韓外交部長康京和返國後，美國總統川普卻表示傾向延後至11月舉行G7峰會。（圖／路透社）

然而在康京和完成德國行程返韓後，美國總統川普卻在10日記者會表示，更傾向把G7峰會推遲至11月美國總統大選後舉行。

根據《韓聯社》報導，美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿史達偉（David R. Stilwell）12日與南韓外交部次長幕僚金健（김건）展開視訊會議，針對是否召開今年G7峰會的議題，表示將與南韓政府取得緊密聯繫；而金健也表示，南韓會盡力扮演關鍵角色，完成國際社會所賦予的期待。

►G7再往後延！川普想要11月大選後舉行　「擴大組織」將邀普丁

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
「買二線品牌冷氣」他24hrs狂吹：冷又省電！　內行5點打臉
星二代女星「反鎖房門」驚爆企圖輕生！警消破門救
快訊／國3驚傳死亡車禍！車翻覆噴飛路邊...1死1傷
被冬粉騙了！營養師揭「爆肥麵條Top12」　第1名嚇歪網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國52家科技巨頭「一起告川普」　蘋果、臉書、亞馬遜都連署

泥水灌車內！她急逃遇湍流「哭喪臉抓樹」…悲慘過程全都錄　860萬人看傻

野生黑熊突靠近！4男一女「超淡定」繼續坐　還麵包抹花生醬給牠吃

南韓拒絕天價駐軍費　白宮：川普考慮撤走4000名大兵

南太平洋數據中心爆資安漏洞！　華為兩年前就破解加密演算法

女秘書「懷孕了要他負責」…策劃殺人奪財　台商被捅5刀棄屍河中

徽章去中化？美駐華大使館換微博頭貼　「中國」不見了！　

快訊／蘇格蘭客運列車出軌「傷亡慘重」　大批救難人員出動

前國家安全顧問波頓：川普信任普丁，勝過美國情報部門

日本埼玉縣11日高溫破40度　連8日熱浪奪2命

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

何篤霖聽羅霈穎「買房存老本」退休無憂　告別「她先去訂包廂，等大家去party」

不守時拖行程、外幣不夠到處借　細數旅行「最討厭」的10種雷隊友

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

美國52家科技巨頭「一起告川普」　蘋果、臉書、亞馬遜都連署

泥水灌車內！她急逃遇湍流「哭喪臉抓樹」…悲慘過程全都錄　860萬人看傻

野生黑熊突靠近！4男一女「超淡定」繼續坐　還麵包抹花生醬給牠吃

南韓拒絕天價駐軍費　白宮：川普考慮撤走4000名大兵

南太平洋數據中心爆資安漏洞！　華為兩年前就破解加密演算法

女秘書「懷孕了要他負責」…策劃殺人奪財　台商被捅5刀棄屍河中

徽章去中化？美駐華大使館換微博頭貼　「中國」不見了！　

快訊／蘇格蘭客運列車出軌「傷亡慘重」　大批救難人員出動

前國家安全顧問波頓：川普信任普丁，勝過美國情報部門

日本埼玉縣11日高溫破40度　連8日熱浪奪2命

美女醫專攻「肝膽腸胃科」！挑台東偏鄉看診…背後原因超暖心

蔡英文在華府智庫演說　提出台美關係三大任務

8/16起連推1個月！2成人以上同行哞哞屋指定用餐　0元升級東石生蠔吃到飽

防疫也要分轄區！港女入境彰化→台北「法院暴露逾9小時」　疾管署：找彰化

中職／戲劇性逆轉再逆轉　洪總：雙方都有瑕疵

智珉退團後最新動向曝光！　「YouTube影片全數刪除」鐵了心脫離演藝圈

「騎車載醉女」害後座摔死！他看一眼騎走...肇逃下場出爐

中職／前幾天還不舒服...高國輝敲史上首支代打再見滿貫：讓我打打看

中職／隱形失誤丟分很自責　王正棠追平轟：只想打回這一分

黑馬劇《家政夫》打破收視紀錄　日本大叔男星「同時撞臉」阿信、許冠英

國際熱門新聞

放棄美國籍人數　今年暴增1210％

「劇毒雙頭蛇」驚現屋外　超肥身軀狂扭

女秘書懷孕要他負責　殺台商奪財

生牛肉詭異跳動　媽媽嚇到不敢煮

即／蘇格蘭火車出軌「傷亡慘重」

Chrome驚傳漏洞　數十億用戶危險

即／普丁女兒接種俄羅斯新冠疫苗

10歲童被綁野外2年　吃排泄物全身成竹竿

牛肉下鍋前突不斷「抽搐抖動」！1

布拉格市長秀「台捷皮箱」證實將訪台

女兒罹癌等截肢　父槍殺她後再飲彈

漂白水加料刷浴室　她呼吸困難亡

川普讚許台灣防疫有成　暫無訪台計畫

華郵：台灣專家早就新冠肺炎示警　美國未及時行動

更多熱門

相關新聞

中美本周談判　彭博：抖音、微信將成籌碼

中美本周談判　彭博：抖音、微信將成籌碼

中美貿易談判代表團預計在未來幾天內，針對第一階段貿易協議的成效進行討論。知情人士指出，北京正準備在談判中提出微信及TikTok的交易問題，但並沒有詳細說明希望美方如何處理。

教會染疫病毒傳市場！吃婚宴大餐前須掃QR Code

教會染疫病毒傳市場！吃婚宴大餐前須掃QR Code

日航520死空難35週年　分散遺屬登山慰靈

日航520死空難35週年　分散遺屬登山慰靈

接種俄疫苗...不願當白老鼠　南韓：先確認安全性

接種俄疫苗...不願當白老鼠　南韓：先確認安全性

華府「斥資445億」訂購1億劑疫苗

華府「斥資445億」訂購1億劑疫苗

關鍵字：

日韓要聞北美要聞南韓德國外交部長G7峰會康京和海科•馬斯柏林

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

真槍無套戰閨蜜男友！20歲「暗黑版IU」大方認了

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

美艷女星「真槍無套」拍禽獸三級片　男演員拍完崩潰

中和環球人潮輾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面