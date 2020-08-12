半小時賣光！麥當勞「小小兵置物籃」夯爆　中南部湧搶買人潮⋯剩零星店有貨

▲麥當勞上午11時開賣小小兵置物籃。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

黃色小搗蛋登場！台灣麥當勞今（12）日上午11時開賣最新「小小兵萬用置物籃」，一次就能擁有3人氣角色，包括凱文、史都華及蘿蔔，重點這次還有首次亮相的新角色拖拖，一同乘著最愛的香蕉船現身，全台限量只有7萬個，一早就吸引大批鐵粉排隊搶買，人氣超高，其中，門市最快半小時就完售，目前恐只僅剩零星門市買得到。

▲麥當勞高雄文化、台中清水店排隊等買小小兵置物籃人潮。（圖／業者提供）



▲民眾幾乎是1人買2個置物籃。（圖／記者蕭筠攝）

《ETtoday新聞雲》直擊麥當勞林森二店，10點一到就有民眾排隊頂著大熱天排隊，一名上班族許小姐透露自己是特意請假來排隊搶買，約10時14分就在店門口排隊，就是為了入手這又怪又可愛的黃色小搗蛋，而林森二店也陸續湧進大批民眾，約半小時左右置物籃就銷售一空。中南部其他麥當勞門市也在11時左右湧入不少排隊人潮，至少都超過30人以上，可見小小兵的超高人氣。

「小小兵萬用置物籃」同樣擁有3種實用使用方式，包括「手提」、「車掛」、「平擺」，尤其是炎炎夏日總是忍不住想衝去海邊，還能拿來裝沙、玩水，絕對是最可愛的玩伴之一。小小兵萬用置物籃全台限量7萬個，今（12）日上午11時起登場販售至9月8日或售完為止。

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