頭香10點就來排！麥當勞限量「小小兵置物籃」今開賣　上班族也瘋狂請假搶買

▲麥當勞推「小小兵萬用置物籃」，全台限量7萬個今日開搶。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

繼推出美樂蒂、Hello Kitty萬用置物籃後，台灣麥當勞再度找來萌翻全球的「小小兵萬用置物籃」，一次就能擁有3人氣角色，包括凱文、史都華及蘿蔔，這次還有首次亮相的拖拖，一同乘著最愛香蕉船現身，全台限量7萬個今（12）日上午11時正式開搶。

《ETtoday新聞雲》直擊麥當勞林森二店，10點一到就有民眾排隊頂著大熱天排隊，一名上班族許小姐透露自己是特意請假來排隊搶買，約10時14分就在店門口排隊，就是為了入手這又怪又可愛的黃色小搗蛋。另外中南部其他麥當勞門市也湧入不少排隊人潮，至少都超過30人以上，可見小小兵的無敵超人氣。

▲▼麥當勞林森二店民眾排對等買小小兵萬用置物籃。（圖／記者蕭筠攝）



「小小兵萬用置物籃」同樣擁有3種實用使用方式，包括「手提」、「車掛」、「平擺」，尤其是炎炎夏日總是忍不住想衝去海邊，還能拿來裝沙、玩水，絕對是最可愛的玩伴之一。小小兵萬用置物籃全台限量7萬個，今（12）日上午11時起登場販售至9月8日止，或售完為止。

至於如何入手小小兵置物籃，只要在麥當勞門市購買任一套餐加價269元，或是選擇單買319元即可獲得，提醒每份套餐限加購1個，每人每次消費限購2個，售完為止。

▲麥當勞高雄文化、台中清水店民眾排隊等買小小兵置物籃。（圖／業者提供）



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