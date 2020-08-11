前CEO隱匿「與多位員工戀情」…還拿12億資遣費　麥當勞喊告！

▲麥當勞對前任CEO伊斯特布魯克提出告訴並要求退還資遣費。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

麥當勞（McDonald's）指控前CEO伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）在被解僱前，對董事會隱瞞其與員工的親密關係，甚至批准價值數十萬美元的特別股票贈款，並誤導調查人員判斷。麥當勞正式對他提出告訴，要求退還總額約4200萬美元（約新台幣12億元）的資遣費。

據CNN報導，麥當勞在7月收到匿名舉報，揭發去年11月遭辭退的伊斯特布魯克在擔任CEO期間，不只與一名員工發生性關係，因此重新展開調查。結果發現匿名舉報屬實，伊斯特布魯克在被解僱的前一年與三名員工發生了性關係；這與他宣稱的「只與唯一一位員工產生親密關係」不符。

麥當勞表示，他們之間的互動涉及了訊息和視訊通話，這種關係持續了幾週。伊斯特布魯克還利用公司帳號將「數十張」不同女性的露骨照片和影片，轉寄到他的私人郵件；另外，他還替一名有過親密關係的員工，批准了一筆價值數十萬美元的特別股票贈款。

訟案指出，伊斯特布魯克對董事會撒謊，使他們相信麥當勞開除他是「沒有依據的」。董事會最終也如伊斯特布魯克所願，在解約條款中明訂，他可以獲得按比例分配的獎金與26週的遣散費，總計約為4200萬美元。麥當勞現在要求伊斯特布魯克將所有金額全數退還。