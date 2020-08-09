7歲妹生前最愛！新竹麥當勞破例「早上7點現炸薯條」　網感動淚：太洋蔥了

▲除了熱騰騰薯條外，還送給妹妹雞塊和玩具。（圖／翻攝自爆系故事館）

記者周亭瑋／綜合報導

一名殯葬業者日前接到案子，要幫一位7歲小妹妹操辦告別式，過程中他恰巧得知，妹妹生前很愛麥當勞薯條，但因舉辦儀式的時段，麥當勞並未提供該品項，所以他們特地聯絡離殯儀館最近的分店詢問，而溫暖的結局讓不少人紅了眼眶，他也感性地說，「小女孩，祝福祢當個快樂小天使！」

殯葬業者在「爆系故事館」分享暖心故事，前陣子他接到服務案件，主角是一位7歲的小女孩，「面對早逝的生命，我們都格外的心酸與不捨，在跟爸爸媽媽接觸聊天的過程中，意外得知小女孩很喜歡吃麥當勞薯條，當下心中默默地想為小女孩多做些什麼，如果因為我們多做一些可以讓家屬得到安慰，也許是一樁善的循環。」

請繼續往下閱讀...

由於告別式在早上7點半，而該時段麥當勞並沒有提供薯條，於是他懷著忐忑的心，撥了通電話給距離新竹殯儀館最近的「麥當勞新竹南大店」。

起初，店員小姐無奈表示，薯條只在早上5點前，以及10點半以後才提供，後來聽聞他的來意，立刻詢問店經理，最後爽快答應了。

▲妹妹生前很喜歡吃麥當勞薯條。（圖／記者許力方攝）

直到今日，一行人清晨從台北出發，一路南下到新竹，原本還擔憂是否會變卦，或不小心被遺忘了，結果7點10分抵達，店副理知道是他們後，熱情地說「兩份大薯有有有，請稍等」，並開始現炸薯條。

等了約莫5分鐘，店副理把熱騰騰的薯條，以及雞塊和兒童玩具一併交到他手中，店員小姐也說，「這是我們店裡的一點心意，送給小女孩，祝福她。」一席話讓原po瞬間眼眶泛紅，只能努力忍住流淚的衝動，哽咽地向他們道謝。

網友們看完也不禁鼻酸，紛紛表示「這才是我值得驕傲的麥當勞，看到已噴淚」、「謝謝新竹南大店的麥當勞人員，感恩。謝謝生命產業的您，有心了」、「這不是炸薯條，這是炸洋蔥吧！謝謝你為了家屬做這些事，我相信一定大大地安慰了他們的心」、「這文好棒，滿滿的洋蔥，最美的人心」、「善的循環」、「好人好心功德無量」、「好難過...怎麼會瞬間噴淚」。