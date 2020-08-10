滿足7歲小妹遺願！麥當勞破例清晨炸薯條　兒童餐+小可...感動南大店

▲麥當勞新竹南大店為了滿足小妹妹遺願，不僅送上熱騰騰的薯條，還準備雞塊及玩具完成最後心願 。（圖／翻攝自張天齊臉書，下同）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市1名7歲女童因故離世，預定9日上午舉辦告別式，承辦禮儀公司得知小妹妹喜歡吃麥當勞薯條，特別撥電話給距離新竹殯儀館最近的麥當勞分店，詢問能否破例幫忙提早準備。原本接待小姐礙於規定、擔心影響品質拒絕，但得知原委後，不僅答應準備熱騰騰薯條，還附贈雞塊及玩具，讓不少網友既感動又不捨。

龍巖禮儀公司業務經理張天齊表示，「通常，面對早逝的生命，身為服務的我們都格外的心酸與不捨，在跟爸爸媽媽接觸聊天的過程中，意外得知小女孩很喜歡吃麥當勞薯條，當下心中默默的想為小女孩多做些什麼，如果因為我們多做一些可以讓家屬得到安慰，也許也是一樁善的循環。」

張天齊說，麥當勞通常不會在清晨有薯條可買，但告別式前一天他還是撥了通電話給殯儀館最近的分店，並且告知可否在7點多過去拿，當下店員以品質安全為由拒絕販售薯條；但說明原委後，接待小姐馬上向他道歉，並表明「如果我們知道是這個原因，我們一開始就不會一再拒絕您」，經過店經理同意，當天我們會為您準備兩份大薯。

張指出，他清晨從台北南下時，原先還擔憂會不會買不到清晨的麥當勞薯條，或可能被遺忘，但當他走進麥當勞的那一刻起，只見麥當勞店副理走了出來，為了小女孩開始現炸薯條。5分鐘後，店副理把熱騰騰的現炸薯條和雞塊及兒童玩具交到我手上後，淡淡的告訴他「這是我們店裡的一點心意，送給小女孩，祝福她」，讓他當場眼眶泛紅，哽咽地跟麥當勞所有為小女孩付出的人員說謝謝。

南大店員工表示，當下聽到整個故事後，也相當不捨與難過，更不知道一個小小的動作會引發如此大的迴響，希望小女孩能一路順風，乘風高飛，當個快樂小天使。

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