口罩攻略曝光！中衛限量7色開搶、蝦皮薰衣草任選...網見丹寧玫瑰暴動

▲中衛口罩掀起收藏風潮！（圖／中衛提供）



網搜小組／劉維榛報導

就怕第二波疫情來襲，囤貨口罩成了全民運動，《ETtoday新聞雲》整理出各通路販售攻略，今（12）日Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h、蝦皮購物、墊腳石紛紛推出繽紛系口罩，讓口罩控暴動了！

●Yahoo奇摩購物中心

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中午11點開賣，中衛口罩兩種顏色，包括玩色系列「黑+綠」30片售價260元，「天空藍」50片售價300元。另有匠心藍色口罩，50片裝售價250元；3M Nexcare的成人醫用口罩供民眾選擇，實際售價仍依網站為準。

●PChome 24h

今天推出日本IRIS V型剪裁三層式口罩，2入組非醫療口罩798元，單盒則是490元。網站上也可選購摩戴舒、友你Uneed、柔蝶防護口罩以及超服貼3D立體口罩。

●蝦皮購物

下午5開賣「福德好罩」多色任選，每盒50片裝，售價399元，每人限購2盒。

▲平均一片近8元！（圖／翻攝蝦皮賣場）



●墊腳石網路通路

晚上6點開賣中衛口罩，顏色「黑+櫻桃紅」盒裝30入售價260元，櫻花粉50入裝售價300元，軍綠、深丹寧、酷黑採取隨機出貨，售價也是300元。

●康是美

APP購物網站販售優妮嬌盟超快適系列一般口罩，5入79元、濾得清醫用口罩，5入49元。

●美廉社

8月13至25日期間，開放民眾預購「南六醫療口罩」，一盒50入售價259元，最多限購5盒，全台限量5萬盒。

●大樹藥局

明（13日）晚上7點，限定門市開賣萊潔「丹寧玫瑰」、「薰衣紫」口罩，50片裝售價349元，每人限購1盒， 店家資訊請點。

▼單寧粉超美！（圖／翻攝大樹藥局官網）

