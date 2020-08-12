軍官偷6千片口罩還給士官抵債　北市後備指揮官遭記過拔官

▲涉嫌盜賣口罩的李姓中校、張姓上士遭北院裁定收押。（圖／記者游宗樺翻攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市後備指揮部一名李姓中校與張姓上士利用職務之便，在國軍協助生產口罩時合力偷走6000片醫療口罩，遭台北地檢署檢察官向法院聲請羈押禁見。對此，國防部11日晚間做出連帶懲處，將台北市後備指揮部指揮官劉東奇上校記過一次，並調整為非主官職務。

李姓中校原本在台北市後備指揮部任職，2月間奉派調至新北市某口罩生產工廠，負責督導重要的醫療口罩生產，在爆出和其他單位的張姓上士聯手偷走民眾口罩後，軍方已將李姓中校暫時調到苗栗地區，同時協助檢調單位清查實際口罩被偷數量以及去向。

李姓中校、張姓上士因涉嫌觸犯《貪污治罪條例》，竊取或侵占公用或公有器材、財物者，最輕可處10年徒刑，最重面臨無期徒刑，兩人在10晚間被移送至台北地檢署複訊，檢察官經過訊問，最終在11日凌晨向法院聲請羈押禁見兩人。

事實上，劉東奇自去年8月16日接任台北市後備指揮部指揮官，但台北市後備指揮部今年卻接連傳出性騷擾事件，如今又爆發李性中校涉嫌利用職務之便自盜6000片口罩，才會讓國防部做出連帶懲處，也使劉東奇在任職滿一週年前夕即遭到拔官。

據了解，該名張姓上士目前服役於陸軍，但傳出李姓中校積欠張姓上士不少債務，因此兩人才會聯手以「螞蟻搬象」的方式，讓李姓中校將偷來的口罩交給張姓上士抵債。

對此，國防部發言人史順文11日受訪時表示，該名後備指揮部所屬李姓中校，是在今年2月支援擔任口罩製作督導官期間涉及相關案件，並由後備指揮部主動報請台北地檢署偵辦，後續將全力配合司法與檢調偵辦，並依照「刑懲併行」的原則給予嚴厲的處分，絕不寬貸。

後備指揮部也指出，台北市後備指揮部一名李姓中校，於今年2月支援擔任口罩製作督導官期間涉及盜取口罩，因涉嫌重大，經後備指揮部主動報請台北地檢署偵辦，目前仍在偵訊中。後備指揮部強調，後續將全力配合檢調追查外，並依照「刑懲併行」原則，予以重懲，絕不寬貸。

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