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航海人員「測驗通知書」開放下載！禁止陪考　用餐外需全程戴口罩

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▲▼東港碼頭,船運,船,搭船（圖／記者李宜秦攝）

▲航海人員測驗將於8/22登場。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

考生注意！交通部航港局將於8月22日、23日舉辦「109年第三次航海人員測驗」，分別於新北市華夏科技大學及高雄市正修科技大學兩試區舉行，總計616人報考，測驗通知書今(12)日已於航港局航海人員測驗專區開放下載。

航港局表示，為因應COVID-19(武漢肺炎)疫情，基於公共衛生、傳染病防治及考試場所進出安全管理之需，應考人於下載列印測驗通知書時，請一併列印及填寫應考人健康關懷表。

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航港局表示，考生進入試區前，配合量測體溫，兩試區皆使用紅外線測量儀進行初步體溫量測，未量測體溫者一律不得進入試區，如額溫大於、等於攝氏37.5度，將由專業護理人員進行體溫量測複檢。

航港局表示，測驗期間應考人應自備口罩並全程配戴，未配戴者禁止進入試區及試場。測驗期間休息或用餐時間交談，應符合社交距離：「室外1公尺、室內1.5公尺」之規定，除用餐外，其餘時間仍請持續佩戴口罩，並盡可能固定休息及用餐之座位。

▲▼東港碼頭,船運,船,搭船（圖／記者李宜秦攝）

▲應考航海人員測驗的考生全程都要戴口罩。（圖／記者李宜秦攝）

基於公共衛生及試場進出安全管理之需，應考人須填報健康關懷表並於航海人員測驗專區先行下載填寫，於當日進入試區時交由服務台工作人員，經查驗後得向工作人員領取貼紙，無貼紙者不得進入試場應試。

各試場及休息區均會維持通風良好，並提高試場及休息區之環境消毒頻率，所有應考人進入試場前將進行手部消毒，也呼籲各應考人在試區活動期間，勤加洗手，並遵守呼吸道衛生及咳嗽禮節，共同為防疫工作及大眾健康把關。

另外，為減少集會人數，航港局原則禁止應考人親友陪考，如確有特殊需求，得事先向航港局提出申請。

航港局表示，本測驗應考人如因傳染病防治法規定之隔離或檢疫措施，無法應試者，可檢具證明文件，於測驗前後10天內向航港局申請退費。

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