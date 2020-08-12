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電商防堵不明種子　發公告更新罰則「違者將予以停權處分」

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▲▼大陸不明種子。（圖／防檢局提供）

▲台灣民眾收到來自大陸不明種子、肥料。（圖／防檢局提供）

記者洪菱鞠／台北報導

近來不少國家陸續傳出收到從中國大陸寄出裝有不明種子的郵包，台灣也從7月28日起短短4天就接獲9件民眾通報，目前大多來自淘寶、蝦皮、臉書等網購所附贈，在農委會要求電商平台加強宣導後，蝦皮11日發公告提醒賣家不得任意輸入境外動植物，違者最重將停權處分。

來自中國的詭異種子狂寄送到全球各地，讓收到的人感到不安，也不免與「生物攻擊」聯想在一起。而台灣防檢局在7月28日至8月5日接獲民眾主動通報的案件中，根據植物檢疫物資料細項所列，在網購花架、玻璃珠、文具、甚至是充電器時，商品竟附贈草類、蕓薹屬、羅漢竹、薔薇等種子，以及有機質肥料、砂土，而購買來源主要透過淘寶、蝦皮、臉書等平台居多。

▲▼台灣收到「大陸不明種子」包裹，農委會說明。（圖／翻攝防檢局臉書直播）

▲民眾通報收到的各類種子、培養土、砂土及肥料，大多來自網購商品所附贈。（圖／翻攝防檢局臉書直播）

為防止國外植物危險性疫病蟲害入侵與蔓延，保護國內農林業生產安全與生態，蝦皮購物加強公告提醒賣家「根據法規，賣家不得販售或隨貨贈送未經檢疫合格之國外植物檢疫物」，並更新罰則「賣家商品頁面應如實標示產地，並提供相關證明，違者將予以停權處分。」此外也呼籲賣家，不得任意輸入境外動植物及相關產品，若發現任何有疑慮的商品，請立即通報客服人員。

淘寶雖沒有特別對此事件多做呼籲，不過在平台公告的大陸禁止輸出物品清單中，第7項提到的「植物（均含標本）及其種子和繁殖材料」，原本就在禁售商品管理規範內。儘管不能確定包裹的目的，但防檢局強調擅自違規輸入植物或相關產品，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金或罰鍰；民眾若收到國外寄來或附贈有動植物產品的不明包裹，請保持包裝完整，並主動送交鄰近防檢局轄區分局處理，勿自行丟棄，以免有害生物傳入擴散。

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