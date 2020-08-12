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「韓團隊」回來讓罷韓四君子再度合體！他忍不住轟「結構性草包」

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▲罷韓四君子 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲罷韓四君子 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選倒數3天，罷韓四君子12日再度合體對外說明，就是因為前一天韓市府團隊為李眉蓁輔選，罷韓四君子認為高雄好不容易有重來的機會，現在卻可能被沒收，批國民黨是「結構性草包，結構性卡高雄」，罷韓領銜人陳冠榮砲轟國民黨不顧韓國瑜被罷免的教訓，一樣推出了草包、不了解高雄的候選人。

▲罷韓四君子 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲罷韓四君子 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

針對國民黨候選人李眉蓁找來前高雄市長韓國瑜團隊站台輔選，這也讓罷韓四君子於罷韓後又再次合體，召開「罷韓四君子再合體，光榮投票需要你」記者會，呼籲市民出門投票，守護罷韓成果。

台灣基進新聞部主任張博洋表示：「高雄好不容易有重來的機會，眼見這機會可能被沒收，這不是高雄市民所樂見，罷韓四君子會一再的對抗韓國瑜站出來，只提出蘭姆酒和海水沖馬桶政見的李眉蓁，到只有愛情摩天輪賽馬賽車的前市長韓國瑜，到國民黨中央和國民黨高雄市議會黨團，是結構性草包，結構性卡高雄，陳雄文這些人理所當然又站出來，就是因為吃定高雄市民心軟。」

罷韓領銜人陳冠榮也轟，過去兩年高雄鋪路爬樹清水溝，韓粉挾市長以令高雄市，威脅整個高雄市民。國民黨又不顧韓國瑜被罷免教訓，推出一樣草包一樣不了解高雄候選人，呼籲市民勇敢站出來，檢視候選人言行，以及政見發表會上的言論，讓高雄選出更正確市長。

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