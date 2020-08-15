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韓國瑜爆鵝蛋助孕…李眉蓁羞回吃100多顆　網友激推先知是他！

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▲▼國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，前市長韓國瑜、黨主席江啟臣站台。（圖／實習記者方敬攝）

▲高雄市長補選候選人李眉蓁、前高雄市長韓國瑜。（圖／實習記者方敬攝）

記者黃巈禾／台北報導

前高雄市長韓國瑜14日替國民黨候選人李眉蓁站台，一登場就金句連發，他透露李眉蓁為了生孩子向他請教秘方，韓國瑜說和李佳芬結婚8年多未孕，後來聽了建議吃「鵝蛋」，才生下韓冰，李眉蓁聽完後也吃了100多顆鵝蛋。這段對話在網路上引發網友熱烈討論，更有網友發現鵝蛋哽先知就是民進黨立委鄭運鵬。

韓國瑜致詞時表示，過去3年，每次把公事談完，李眉蓁就會嘆氣「唉，市長啊，我好想再生幾個孩子喔，我真的好喜歡小孩子，我一定要再生，有沒有什麼方法？我老是沒有方法繼續再生出來」。

韓國瑜說道，當時他跟李眉蓁說「我結婚8年都生不出來，後來有一個老太太，跟我們建議去煮那個鵝蛋，電鍋打開來，不蒸雞蛋蒸鵝蛋，回去蒸好的吃吃看，不知道怎麼樣，我老婆懷孕了，我說眉蓁啊，我把這個方法告訴你。從此以後，李眉蓁只要碰到我，報告市長，我有吃鵝蛋，我說『真的有吃鵝蛋？』每一次講了好多，她已經吃了多少顆，你自己跟大家報告一下？」

▲▼國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，韓國瑜站台。（圖／實習記者方敬攝）

▲韓國瑜爆吃鵝蛋助孕。（圖／實習記者方敬攝）

這時李眉蓁羞回「一百多顆」。韓國瑜高喊「她已經吃了一百多顆鵝蛋，大家幫她掌聲鼓勵一下好不好！你看我們8年以後吃了鵝蛋，生下來了，我的大女兒韓冰長得完全是鵝蛋臉啊，不知道別人有沒有效？把這個方法告訴眉蓁，眉蓁吃了一百多顆鵝蛋，後來我就告訴他回去叫你老公身體鍛鍊好，一定希望你們繼續多子多孫。」

韓國瑜還說，「各位親愛的我們市民朋友，李眉蓁真實的個性就是如此，充滿得歡笑，對選民充滿著責任、對下一代充滿著愛心，這就是真正的李眉蓁。」

▲▼鄭運鵬去年鵝蛋貼文。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

▲鄭運鵬去年鵝蛋貼文。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

韓國瑜與李眉蓁在選前之夜這段「鵝蛋助孕」的談話，在網路上立刻引起網友熱烈討論。有網友挖出有生兒子的鄭運鵬去年在臉書的一張煎鵝蛋的照片，當時鄭運鵬寫道「鵝蛋，也太大顆了吧！」

許多網友紛紛留言「朝聖」，「哇！先知！」、「朝聖」、「簽到」、「超前鵝蛋」、「你還想多生幾個增產報國？」、「超強部署！」、「朝聖！委員有吃一百多顆嗎？」。對於網友朝聖留言，讓鄭運鵬笑說「原來，鵝蛋底溫刀」。

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