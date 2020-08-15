罷韓四君子再度合體！　尹立：整個過程像極了愛情

▲罷韓四君子再度合體。（圖／翻攝自Facebook／Wecare高雄）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長補選15日舉行投票，罷韓四君子上午再度合體，四人表示，今天是撥雲見日、高雄重新出發的好日子。Wecare高雄發起人尹立更說，整個過程像極了愛情。

Wecare高雄發起人尹立、李佾潔醫師、台灣基進新聞部主任張博洋上午陪陳冠榮到前鎮區光華國中投開票所投票，隨後3人再回到各自投票所投票。

陳冠榮表示，今天是個撥雲見日、高雄重新出發的好日子，從今天開始，所有人都可為高雄人感到驕傲，因為高雄人完成了民主史上的一大步，高雄從此雨過天晴，會有美好的未來。

尹立指出，整個過程像極了愛情，面對的卻是可怕的恐怖情人，高雄人拿得起放得下，透過法制的程序、民主制度，6月6日投下罷免一票，也爭取到今天的投票機會，今日天氣這麼好，勇敢投下一票，因為大家的未來由自己來決定。

李佾潔也說，高雄市民今天投下手中一票，這個動作好像是一個很簡單的選擇，但這個選擇卻是無數民主前輩，包含李登輝前總統替大家爭取到的權利，高雄人為了這個簡單的選擇，也從2018年春天一直努力到現在。

張博洋還說，昨晚韓國瑜上台，發現韓國瑜沒有變，其背後代表的政黨也沒變，也因此高雄市民守護這個城市的想法也絕對不會變，今日是高雄撥雲見日，再次重新出發的好日子，也祝福所有高雄人從今天之後，這座城市會慢茁壯，民主再次偉大。