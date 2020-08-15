影／李眉蓁投票媒體猛追「鵝蛋」　曝選前之夜後趕回家卻「弄哭女兒」

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市長補選15日登場！國民黨高雄市長候選人李眉蓁在由黨主席江啟臣、市黨部主委莊啟旺等人陪同下，上午10點抵達左營區勝利國小投票所投票，透露昨晚選前之夜結束後，回家第一件事情，就是抱抱3歲的女兒。

▲高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁15日致勝利國小投票。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，前市長韓國瑜站台。（圖／實習記者方敬攝）

14日選前之夜，前高雄市長韓國瑜在台上公開傳授「吃鵝蛋助孕」的發言，李眉蓁表示，「謝謝韓市長的推薦，鵝蛋味道還不錯，他說用電鍋蒸，真的吃了100多顆」，記者追問，吃鵝蛋是否真的有助孕效果，她笑稱：「我那時候還搜購鵝蛋耶！」

沒想到「鵝蛋助孕」引起記者好奇，怎麼吃？吃多少？讓李眉蓁略顯尷尬，「今天是來投票，怎麼會問這個？」不過記者後續追問，吃鵝蛋是否真的有助孕效果，她笑稱：「我那時候還搜購鵝蛋耶！」

▲李眉蓁透露昨晚抱著女兒又哭了。（圖／記者吳奕靖攝）

媒體問到，李是唯一一組由黨主席親自陪同投票的候選人，江啟臣則表示，「昨天造勢晚會也蠻晚的，我想，我們有始有終，陪李眉蓁來投票，希望今天不管怎麼樣，最後的贏家一定是高雄。」

投票前簡短3分鐘聯訪後，李眉蓁隨即步入投票所進行投票，大約2分鐘後步出投票所，坦言投完票後，心情放鬆許多，「現在女兒都是小姑在照顧，已經很久沒看到她，昨晚回去看到我女兒，馬上給她抱起來，然後她就哭了。」