南韓拒絕天價駐軍費　白宮：川普考慮撤走4000名大兵

▲朝鮮半島的美軍駐紮費用相當高昂。（圖／達志影像）

記者葉睿涵／綜合報導

去年11月，白宮國家安全委員會指示談判代表「暗示」南韓官員，若拒絕美國為《美韓防衛費用分攤特別協定》（SMA）的新軍事成本分攤所提出的建議，總統川普將減少在朝鮮半島的駐軍人數。

據韓聯通報導，CNN首席國家安全記者休托（Jim Sciutto）在他的新書《瘋子理論：川普接管世界》 （The Madman Theory: Trump Takes on the World）中引述了一位匿名軍官的話，「川普靠著在幕後威脅他人來滿足他的要求。如果南韓不願在SMA中同意支付高額軍費，美國國家安全委員會指示談判代表暗示南韓官員，總統可能從朝鮮半島撤出部分美軍。」

▲休托指出，川普以「撤軍」威脅南韓支付高額軍費。（圖／路透）

在SMA中，美韓兩國將規範駐韓約2萬8500名美軍的費用該如何分攤，而「這項協定每年都要重新談判」。自美韓2005年敲定南韓每年需負擔美國駐軍經費5億美金（約新台幣150億元）開始，南韓承擔的此項經費金額節節高升。

休托指出，若談判失敗，美國據傳將撤走七分之一的美軍，人數約4000人。

由於美國官員指責南韓未能滿足他們「公平且公正」的要求，談判被迫中止。這兩個盟國至今尚未達成協議。目前已知美國要求比去年增加50%的金額，但南韓堅持13%為最高增幅。

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