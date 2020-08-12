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賀錦麗在黨內罵拜登最狠，卻被選為競選搭檔　為什麼？

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▲聯邦參議員賀錦麗，向副總統之路邁進。( 圖／達志影像／美聯社）

聯邦參議員賀錦麗，向史上第一位非裔副總統之路邁進。( 圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

民主黨總統候選人拜登周二(11日)正式公布他的競選搭檔。 55歲的聯邦參議員賀錦麗(KamalaHarris)破浪而出，成為第一位獲主要政黨副總統候選人提名的非裔美國人。

副總統候選人之路

賀錦麗的父親是牙買加裔移民，母親則是來自印度的塔米爾族，因此她同時具備非洲裔和印度裔血統。 她從加州大學哈斯汀法學院畢業後，先後擔任阿拉米達郡副檢察官、舊金出市檢察官辦公室職業犯罪科管理律師、舊金山市檢察長社區及鄰里關係辦公室主任。

2003年擔任舊金山地方檢察官，並在此時取了「賀錦麗」這個正式的中文名字。她既不是華裔、也並未從事中美關係方面工作，卻取了個中文名字，這在美國政壇中十分少見。

2010年，她擔任加州檢察總長，成為出任該職的首位女性和首位非洲裔。 2016年，加州民主黨參議員柏克瑟退休，賀錦麗宣布參選並成功勝出，成為美國參議院歷史上首位印度裔和第二位非洲裔女參議員。2019年1月21日，她宣布參選美國總統，在參選過程中她表現出十足的韌性，一直堅持到12月3日才宣布退選。

賀錦麗在一個月的副總統候選人遴選中最終脫穎而出。遴選由一個特別的委員會負責，委員會主席是拜登好友、前美國聯邦參議員多德。 該委員會清一色是拜登故舊、心腹，而且半數為女性，因此人們普遍相信，勝出的人選必定是非洲裔女性。賀錦麗的最後勝出，也證明了這一點。

為什麼不是別人？

然而，賀錦麗在很長時間裡並非人們心目中的最大熱門。 在5月25日「佛洛伊德事件」引發大規模騷亂前，民主黨副總統候選人呼聲最高的，是同樣曾參加黨內總統候選人初選的聯邦參議員華倫。當時，民主黨內雄心勃勃的左派，希望推舉一個可靠的代言人。

但「佛洛伊德事件」無意中讓華倫「從熱轉冷」。她是女性，卻並非是黑人，參選時機不湊巧。後來熱門人選幾乎清一色是非洲裔女性，當中包括前歐巴馬政府的國家安全顧問蘇珊․萊斯、密西根州長惠特默、，聯邦眾議員兼國會「黑人核心小組」(CBC}主席巴斯等。

惠特默一度十分被看好，原因是「拜登需要一名有地方行政經驗的搭檔，而惠特默是唯一合適的候選人」。而且她所在的密西根州正好又是民主黨必須爭奪的關鍵搖擺州之一。但隨著拜登在密西根的支持度趨穩，惠特默的「急需度」大幅下降，她在全國名度度偏低的缺點顯巷巷露無遺。

萊斯和巴斯自始終「熱度」 都很高。 她倆雙雙落選，繫於拜登及其遴選團隊的關鍵決定：希望透過副總統候選人這個角色，傳遞給民主黨核心選民、尤其有色人種一個怎樣的訊息。

萊斯和巴斯分別代表了民主黨內兩大派別的利益。前者是傳統政壇精英，歐巴馬政府中的「當年紅人」。她的政治色彩中「非洲裔代言人」色彩淡薄，政治傾向偏中庸、甚至保守。如果選萊斯，黨內基本教義派和中間搖擺選民會比較高興，但所謂「進步左派」則未必「埋單」。

巴斯則剛好相反，不論在黨內或國會中，都一貫以「進步左派」和非洲裔代言人形象出現。如果選擇她，民主黨內聲勢日益浩大的「進步左派」會歡欣鼓舞，非洲裔也會精神為之一振。但有人擔心，她過於鮮明的政治立場，或許會引起反作用，嚇跑部分中間選民。

跟上述兩人相比，賀錦麗既沒有那麼「左」(她的政治、經濟主張偏向傳統自由派，且在國會中經常能聯合共和黨同事連署提案)， 也沒有那麼「右」。她是今年春天時「警察改革立法」提案的聯合發起人，也從不迴避對婦女、少數族裔權益的聲援。這就意味著，選擇她可以左右逢源，而且可以成功躲過被川普「扣紅帽子」此一絕招。正因為如此，儘管前幾天傳出「多德委員會」不建議選賀錦麗為拜登副手」的小道消息，但最終勝出的仍是她。

消息傳出後，巴斯和賴斯第一時間表示，「這是最好的選擇」。 這顯示拜登團隊「黨內左右逢源」的基本初衷達到，就連出名保守且跟川普關係密切的共和黨參議員格蕾涵(Lindsey Graham)也表示：「這或許會讓我們不安，但必須承認賀錦麗是拜登能夠選擇的最佳搭檔。」

她能成為拜登的「喉舌」嗎

事實上，網路上一度傳出「拜登遴選團隊不滿」的說法，這並非空穴來風。 賀錦麗早在任加州檢察總長時，就經常公開「嗆聲」拜登所支持的各項政策。更要命的是，去年長達大半年的黨內總統候選人初選時，民主黨內曾上演「三女將輪番砲轟拜登」的戲碼。素以辯才無礙著稱的賀錦麗，更成為「三女將」(賀錦麗、華倫、吉利布蘭德)中罵拜登最狠最辛辣、持續時間最長的主將。

儘管有人以「賀錦麗在加州曾跟拜登已故兒子布爾(BeauBiden)合作愉快」為此開解，但黨內初選時這段過節不可能就此船過水無痕。更何況，倘若共和黨未來到處播放去年賀錦麗大罵拜登的影片攪局，豈不是十分尷尬？

然而此一時彼一時。拜登素以口才糟糕、應變遲鈍著稱，對此川普及其團隊心知肚明。也因如此，川普團隊才不顧疫情洶湧，執意推動「重啟」，希望藉著恢復競選造勢活動和競選辯論，讓擅長演脫口秀的川普好好修理「瞌睡喬」(Sleepy Joe))，藉此一舉扭轉劣勢。

某種意義上，疫情所引發的居家令讓競選造勢活動密度大減，客觀上有利於不善言辭的拜登。但在總統大選期間高掛拒絕辯論的免戰牌是說不過去的。美國總統大選中的副總統候選人本來是個不折不扣的陪襯，即便沒有疫情，副總統候選人之間的直接電視辯論也只有一場。

儘管如此，在選舉投票進入「3個月倒數計時」後，年富力強且素以辯才無礙著稱的賀錦麗登場，或許可以在一定程度上成為「拜登的喉舌」，避免拜登在這方面丟掉太多的分數。

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