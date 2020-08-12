美國52家科技巨頭「一起告川普」　蘋果、臉書、亞馬遜都連署

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

包括亞馬遜（Amazon.com Inc）、臉書（Facebook Inc）、蘋果（Apple）等52間美國頂尖科技公司10日向法院提交文件，一同對川普總統簽署的暫停發放H-1B工作簽證、限制部分外籍勞工入境之限制令提出訴訟。

路透社報導，在這項由美國全國製造業協會（National Association of Manufacturers）在加州發起的訴訟文件中，各家科技公司稱川普政府的簽證限制將對美國企業造成傷害，導致雇主必須在美國境外雇用員工，進一步損害本就陷入困境的美國經濟。

川普於6月份簽署一項總統公報，下令在2020年年底前暫停部分外國勞工入境，受影響的主要為持H-1B簽證的專業技術類勞工，以及持L簽證的經理級專業管理人員。此外，禁令也包括持H-2B簽證的短期非農業工人，但不包含食品從業人員。

各科技公司在法院文件中辯稱，川普此一禁令是基於「能夠保護美國勞工」此一「虛假假設」，將對美國企業、勞工和經造成無法彌補的損害。文件中稱，「加拿大、中國和印度等全球競爭者抓住機會，吸引許多訓練有素的創新型人才」、「美國企業爭先恐後地進行調整，在海外雇用所需人才。」

報導稱，包括蘋果、微軟（Microsoft）、網飛（Netflix）和推特（Twitter）等52間公司共同簽署此份法院文件。而提出訴訟的美國全國製造業協會是美國最主要的商業協會之一，代表了50個州各個工業部門的14000家製造業公司。

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