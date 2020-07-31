全國中小學科展競爭激烈　竹市光華國中奪佳績

▲新竹市光華國中在第60屆全國中小學科學展覽會中獲得好成績。（圖／新竹市光華國中提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

108課綱強調孩子從「實作」中培養解決問題的能力，這就是「素養」的培養。新竹市光華國中數理資優班是新竹市歷史悠久的數理科學教育人才培育重鎮，回應108課綱精神，強調多元探索與自主學習，光華國中數理資優班開設了資優專題探究課程及資優主題性社團課程，資優班教師團隊帶著孩子們，細心觀察生活中遇見的問題，有所感思，運用數理科學知識，帶著對未知好奇的探究精神，在每次的科學實證中，尋求更靠近真理的答案，透過科學的實作，找到能使生活更美好的方法，落實科學最重要的目的為增進與創造人類生活的福祉。

第33屆光華數理資優班學生蕭鼎霖、陳裕達在指導老師蕭慶利的指導下，以「M. C-Esher極限圖的結構解析與實務探究」為題，參加第60屆全國中小學科學展覽會國中組生活與應用科學(一)科，獲得全國第三名的殊榮。這一路科學研究的歷程中，所有的挫折都已成為成長最佳的養分，在每一次的表達更清楚闡述想法，傾聽專家評審的建議，成為下一次探究的引發。

光華國中的師長們希望孩子們經歷科學冒險奇妙之旅，探究學習的樂趣後，成為對科學研究有無比熱情的青年科學家！