「遊台灣學英語」APP　新竹專屬實境系統今啟動

▲新竹市立動物園即日設置為期兩周的「VR英語學習體驗專區」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為邁向2030雙語國家，新竹市超前佈署，結合經濟部工業局及Live ABC等廠商的資源，在「遊台灣學英語」APP打造新竹專屬實境(AR)系統，Live ABC也提供5萬帳號供全市師生使用，學生只要在特定地點，打開APP就有720度環景擴增實境(AR)就可看見當地雙語簡介、英文聽說讀寫闖關遊戲。新竹市府盼以互動技術打造雙語校園，讓學生在校內隨時熟悉生活英語，建立一個從教室延伸校園、整個城市的「英語智慧學習村」。

「遊台灣學英語」APP新竹專屬實境(AR)系統今啟動，由新竹市副市長沈慧虹、經濟部工業局智慧城鄉計畫辦公室主任蔡瑞塘及希伯崙營運長阮德恩，共同在新竹市立動物園熱鬧揭幕。

沈慧虹表示，新竹市不僅要讓孩子擁有美學設計力，更有雙語能力，竹市已經投注4千7百萬聘請46位外籍教師，現在又引進民間力量，感謝經濟部工業局及Live ABC等廠商的資源打造AR 雙語環境，讓孩子擁有一個新工具學習英文。

新竹市立動物園即日設置為期兩周的「VR英語學習體驗專區」，新竹市教育處代理處長沈靜濤表示，市府積極建置智慧城市「在地化」的英語學習情境，量身定做在地的英語教學與學習內容，讓地方文化與學校課程能充分融合。現在到新竹立動物園、新竹科學園區等場域，都可以透過APP，進入雙語簡介、互動課程、生活會話、圖解單字及接受隨機派送的英語學習任務。學校戶外教學或親子出遊，都可以應用此APP進行英語共學。

新竹市教育處表示，希望以在地文化為內容，讓學生對自己的家鄉有深入的瞭解及認同，更以竹市智慧城市科技優勢，創造智慧英語情境，實現跨學科學習、跨地域環境學習。

東門國小五年二班吳伊涵說，她用這個APP，邊玩邊學，讓我們的英語能力越來越好。五年三班蘇劭融也說，可以一邊玩台灣的景點，又可以一方面學習英文，真的很開心。