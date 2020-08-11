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影／黎智英與民運人士被港警拘捕　蘇貞昌：望國人團結一致守護民主

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記者沈繼昌／桃園報導

行政院長蘇貞昌11日下午視察仁寶電腦公司桃園市平鎮廠區，針對媒體關心壹傳媒黎智英與民運人士周廷被港警拘捕案，蘇貞昌表示，台灣人民愛好和平，知道守護自己的自由民主；看到中國對香港這樣，國人更應警惕，如果有一天真的被中國統一，那台灣就是像香港人這樣任人宰割，自由、民主將通通毀於一旦。

▲針對壹傳媒黎智英遭港警拘捕，閣揆蘇貞昌11日受訪時表示，中共不重視人權，台灣人愛好和平，國人應團結一致，守護民主自由。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對壹傳媒黎智英遭港警拘捕，閣揆蘇貞昌11日受訪時表示，中共不重視人權，台灣人愛好和平，國人應團結一致，守護民主自由。（圖／記者沈繼昌攝）

▲閣揆蘇貞昌11日視察仁寶電腦桃園平鎮廠。（圖／記者沈繼昌攝）

▲閣揆蘇貞昌11日視察仁寶電腦桃園平鎮廠。（圖／記者沈繼昌攝）

蘇貞昌指出，中共不重視人權，世界各國一再抨擊，我們台灣因為有主權，台灣人民愛好和平，同時知道守護自己的自由民主，看到中國對香港這樣，台灣人更應警惕，如果有一天真的被中國統一，那我們台灣就是像香港人這樣任人宰割，自由與民主將通通毀於一旦。

所以看到中國這樣迫害香港人民，破壞香港的新聞自由，看到全世界都予以譴責，我們更應該珍惜台灣的自由民主，更努力維護國家主權，希望全國人民團結一致，保護自己，這非常珍貴，得來不易，也是應該最堅守的世界普世價值，不要讓中國一再地想要武力對付台灣得逞。

▲閣揆蘇貞昌指出，針對國民黨質疑任用廖燦昌任一銀董座案，質疑「國民黨作賊喊抓賊」。（圖／記者沈繼昌攝）

▲閣揆蘇貞昌指出，針對國民黨質疑任用廖燦昌任一銀董座案，質疑「國民黨作賊喊抓賊」。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體還關心，國民黨召開記者會說您執意任用廖燦昌任一銀董座，有六成民眾希望你負連帶責任？

蘇貞昌認為，很奇怪，無論是慶富案也好，或者最近被檢調發現的有關遠航聯貸案也好，都是發生在國民黨執政時代，就連遠航的貸款案也是現在檢調因遠航財務發生問題追查，才追出好多年前的這一個相關案件，這個案件國民黨竟然把自己執政時發生的弊案卻要我負責，這真的是「做賊喊抓賊」。

此外，媒體還詢問，蘇院長最近接連與科技大廠開會視察，主要的原因是什麼？之後有沒有可能有機會給資源，讓科技大廠為台灣增加些研發動能？

▲閣揆蘇貞昌11日視察仁寶電腦桃園平鎮廠，會後與廠方合照。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲閣揆蘇貞昌11日視察仁寶電腦桃園平鎮廠，會後與廠方合照。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘇貞昌說，我們都知道像金仁寶電這樣的科技大廠，對台灣經濟貢獻很大，讓全球也都讓世界看到台灣的實力，創造很多就業機會，我們非常感謝。大家也看到，自從新冠（武漢）肺炎疫情以來，台灣防疫有成、紓困有效，同時現在三倍券也大受歡迎，這個時候，世界也都看到台灣投資環境穩定，境外資金回台已經近2千億元，我們更要到企業來參訪，聽聽企業家們對政府還有怎麼樣的指教，政府怎麼樣還可以多做一點事情。

針對中共反對美國高官來台，阿薩爾（Alex Azar）反擊說這是台灣的事，院長怎麼看？

蘇貞昌強調，這段期間以來，世界各國的政要都一再來台灣，一方面肯定台灣防疫成就，另外一方面也重視台灣在區域和平所做的貢獻，我們和世界各國的往來，正是蔡英文總統就任以來一直努力希望台灣被世界看見，希望台灣有更大的國際空間所帶來的成就，我們和世界各國都本著互惠、互利、平等、尊重的往來，中國不應該指手畫腳，中國的疫情嚴重，也是新冠（武漢）肺炎發生的地方，應該用更多的時間、力量照顧他的人民，而不是破壞區域和平，也對鄰近國家造成各種威脅。

►「即日起，我退出老化黨。」

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