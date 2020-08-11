國民黨公布「反貪腐」民調：61.4%民眾認蘇貞昌應為遠航超貸案負責

▲「全民反貪腐-過半民眾要求蘇貞昌負責」記者會公布最新民調。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨11日公布最新民調，文傳會副主委黃子哲表示，根據民調數據，在20-39歲民眾中有高達62.2％認為李厚慶違反利益迴避，針對遠航超貸案，有61.4％民眾認為蘇貞昌要負連帶責任，其中有24.9%民眾認為負完全責任。

國民黨11日上午召開「全民反貪腐 過半民眾要求蘇貞昌負責」記者會，文傳會公布蔡政府貪腐民調。國民黨指出，蔡政府近期接連爆發諸多弊案，民調結果突顯民眾對於蔡政府貪腐、濫權現況的強烈反感，更有過半民眾認為蘇貞昌應負起連帶責任。

國民黨指出，根據民調資料，對於媒體報導蔡政府4年來花費超過90億購買媒體做宣傳，有62.6%民眾不認同政府使用人民納稅錢收買特定媒體的行為；對於先前台鐵公司爆出半年花費1千549萬請網路公司「春露」進行台鐵形象宣傳，卻積欠員工2個月加班費一事，則有高達72%民眾無法贊同台鐵作為。

國民黨表示，媒體是第四權，不是政府大內宣的工具，蔡政府應該盡力維持新聞自由，落實政黨退出媒體的承諾；另外，春露先前就已爆出是農委會網軍，現在又拿下台鐵標案賺取高額政府預算，然而台鐵砸錢進行形象宣傳，根本無助於解決台鐵員工加班費積欠問題，亦無法改善台鐵長期虧損問題，國民黨強調，納稅錢應花在刀口上，而不是拿人民的錢來「洗人民的腦」。

對於先前文化總會副秘書長李厚慶遭踢爆擔任其妻工作的三立電視得標之「故宮南院品牌塑造案」標案評委一事，有62.2%民眾認為此舉違反政府採購法的利益迴避原則；對於先前捲入遠航超貸案下台的廖燦昌，則有61.4%民眾認為任用其擔任第一金控董事長的蘇貞昌院長必須負起連帶責任。

國民黨表示，民進黨一再利用執政優勢於公股銀行進行派系酬庸，或透過政府標案獨厚自家人，此舉明顯違背利益迴避原則，吃相極為難看。儘管蔡政府習於事後進行切割以求明哲保身，然而民調卻顯現民眾對蔡政府的切割手法並不認同。國民黨呼籲，蘇貞昌應為行政團隊不斷爆發的弊案醜聞，向全國民眾正式道歉，並負起連帶責任以回應民意。

該民調作業是委託艾普羅行銷市場研究公司於8月6日至7日進行市話民調作業，於95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，有效樣本1,081人。