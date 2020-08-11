快訊／桃園大貨車過彎翻覆！2人受困「溪水暴漲恐溺死」　吊車搶救中

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一輛載運廢五金大貨車11日上午行經蘆竹區仁愛路三段附近時，突然失控衝撞路旁護欄後翻覆路肩處，車內2人受困，桃園市消防局立即派員搶救，受困2名男子雙腿都被壓住無法動彈，意識清楚但傷勢不明，救護人員目前找來吊車將車身翻正以救出受困男子，2名男子於中午左右被救出，分別有腿部骨折傷勢已送醫急救中。

▲桃園市一輛大貨車11日上午行經蘆竹區仁愛路三段附近彎道時，突然失控翻覆，車內2人受困仍在搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一輛大貨車11日上午在蘆竹區仁愛路三段附近彎失控翻覆，警消找來吊車搶救受困男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，11日上午10時23分接獲報案指稱，蘆竹區仁愛路三段560巷，亦即在高鐵橋下彎道處有大貨車翻覆，立即派出消防車與救護車前往施救與7名消防人員趕往搶救，其中車內有2名年約為30歲與50歲男子，雙腿被壓住無法脫身，蘆竹警分局找來吊車將車頭吊起以救出受困男子，經消防局人員搶救後，49歲陳姓男子右小腿骨折，33歲林姓男子則是左小腿骨折，2人意識都很清楚，脫困後已送往林口長庚醫院救治。

▲桃園市一輛大貨車11日上午在蘆竹區仁愛路三段彎道翻覆，現場灑落大量油漬，已請工人灑木屑清理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局只表示，受困2名男子目前意識清楚，不過受傷情況還不清楚，因鄰近溪流水位已屆飽水位，警消在現場戒護中，避免水勢暴漲淹過路面造成受困男子溺水危險；蘆竹警方說，因大貨車翻覆造成車身機油灑落路面，已緊急派員輕灑木屑避免其他車輛經過造成打滑危險，肇事原因仍在調查中。

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